حجز موعد نستو هايبر ماركت Nesto Hypermarket

رابط حجز موعد نستو هايبر ماركت هو أهم ما يشغل الكثيرين في كل مناطق الدولة من المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ نصريح تسوق في NESTO، حيث نقدم لكم رابط تصريح تنقل نستو هايبر ماركت من هنا، ورابط حجز موعد دشنته وزارة التجارة والصناعة الكويتية من منتصف أبريل 2020، حيث يقدم الموقع تصاريح التسوق في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية بالكويت ومنها نستو هايبر ماركت، حيث تهدف الدولة لتقليل الازدحام في الأسواق، ولأخذ المواعيد خلال فترة منع التجول الحالية.

حجز موعد نستو هايبر ماركت

موقع وزارة التجارة للحجز الإلكتروني، يسمح للجميع إمكانية حجز موعد نستو هايبر ماركت حولى والفروانية والفحيحيل بكل يُسر وسهولة، حيث تستطيع التسجيل على الموقع من خلال رقم البطاقة، والرقم المسلسل الموجود خلف البطاقة، والبريد الإلكتروني الخاص بك، ثم تختار فرع نستو هايبر ماركت المتواجد في منطقة سكنك، ويقدم نستو هايبر كل خيارات التسوق العصري، وكافة المنتجات وطلبات أفراد الأسرة، رابط حجز موعد نستو هايبر ماركت هو:

MOCI.SHOP

بعد حجز الموعد، تحصل على باركود تقدمه على بوابات نستو ماركت.

يجب أن تحتفظ ببيانات الحجز.