حجز موعد هيئة المعلومات المدنية الكويت paci.gov.kw

دشنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية نظام حجز المواعيد منذ بداية يوليو 2020 وهو مُطبق حتى الآن، حيث تشترط الهيئة على كل مراجعيها ضرورة حجز موعد قبل المراجعة للخدمات الغير متوفرة إلكترونيًا، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد هيئة المعلومات المدنية، وخطوات الحجز الإلكتروني حتى الحصول على باركود المراجعة، والحجز يكون للخدمات والمعاملات التي تتطلب حضور المراجع شخصيًا إلى أحد فروع ومقرات الهيئة، وتلك المعاملات كثيرة ومتنوعة.

حجز موعد هيئة المعلومات المدنية

كما ذكرنا، توجد خدمات كثيرة تتطلب حضور المراجع شخصيًا وعليه حجز موعد هيئة المعلومات المدنية لتقديم الباركود، ومن تلك المعاملات: استلام البطاقة المدنية، بدل فاقد البطاقة المدنية، التوقيع الإلكتروني، تغيير صورة بطاقة طفل خمس سنوات.

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باركود هيئة المعلومات المدنية، يُقدمه المراجع لموظف الاستقبال، حتى يتمكن من الدخول إلى مقر الهيئة، وذلك في الموعد والتاريخ الذي تم تحديده من خلال الحجز الإلكتروني.

خطوات حجز موعد هيئة المعلومات المدنية للحصول على الباركود

أولى خطوات حجز موعد هيئة المعلومات المدنية هو التوجه إلى موقع الهيئة ومنصة المواعيد الخاصة بها.

رابط الهيئة العامة للمعلومات المدنية هو paci.gov.kw

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تختار من القائمة الرئيسية “حجز موعد”.

ثم تختار حجز موعد جديد.

تقوم بكتابة الرقم المدني، ثم كتابة رقم الهاتف الجوال.

تختار فرع هيئة المعلومات المدنية، ثم تختار المكتب.

تختار المعاملة التي تريد إنجازها.

تقوم بتحديد موعد وتاريخ المراجعة.

في النهاية تحصل على باركود هيئة المعلومات المدنية وبيانات الحجز.

رابط حجز موعد هيئة المعلومات المدنية

طالبت هيئة المعلومات المدنية كل المراجعين بالاحتفاظ ببيانات الحجز والباركود على الهاتف النقال حتى موعد المراجعة، كما طالبت كل المراجعين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند الزيارة، رابط حجز موعد هيئة المعلومات المدنية هو:

paci.gov.kw

هذا وقد حقق نظام حجز المواعيد في الكويت نجاح كبير، حيث منع حدوث أي تكدس من الجمهور داخل المقرات الحكومية، كما حقق فاعلية كبيرة للخدمة الحكومية.