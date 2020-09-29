حجز موعد وزارة الأشغال العامة في الكويت منصة متى

أعلنت منصة متى المركزية لحجز المواعيد عن انضمام وزارة الأشغال العامة في الكويت لقائمة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الموجودة على منصتها، حيث تستطيع مراجعة وزارة الأشغال العامة عبر حجز موعد من منصة متى، ويأتي قرار وزارة الأشغال هذا لتنظيم العمل داخل إدارات الوزارة ومنع حدوث تكدس، رابط الحجز هو:

رابط حجز موعد وزارة الأشغال العامة في الكويت

يأتي تدشين منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية، ضمن خطة الدولة نحو التحول الرقمي الحكومي، لما يقدمه التحول الرقمي من مزايا عديدة تعود بقوة على تحسين الأداء الخدمي الحكومي، وتوفير وقت وجهد المراجعين.