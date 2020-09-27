حجز موعد وزارة الأشغال منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية في الكويت

ننشر من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد وزارة الأشغال في الكويت وهو رابط منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية، ويأتي هذا بعد أن أعلنت وزارة الأشغال الكويتية رسميًا انها لن تستقبل أي مراجع للحصول على خدماتها بدون حجز موعد مُسبق عبر منصة متى، وتقديم باركود الحجز لموظفي الاستقبال يوم المراجعة، وبهذا تكون وزارة الأشغال وزارة جديدة تنضم لقائمة الوزارات التي تخدمها المنصة لحجز المواعيد.

حجز موعد وزارة الأشغال العامة منصة متى

يأتي نظام حجز مواعيد وزارة الأشغال العامة في الكويت عبر منصة متى لتنظيم العمل ومنع حدوث أي تكدس داخل إدارات الوزارة، كما يساعد نظام الحجز في تحسين الخدمة الحكومية المقدمة، ويساعد على تقليل وقت وجهد المراجع.

شاهد أيضًا: رابط تنزيل تطبيق هويتي لتفعيل البطاقة المدنية الرقمية على الجوال

هذا وقد طالبت الوزارة كافة المراجعين بضرور اتخاذ الإجراءات الاحترازية عند زيارة مقراتها وإدارتها، وذلك حفاظًا على صحة الجميع من المراجعين والموظفين والعاملين بالوزارة.

خطوات حجز موعد وزارة الأشغال العامة منصة متى الكويت

أولى خطوات حجز موعد وزارة الأشغال العامة في الكويت الذهاب إلى موقع رابط منصة متى.

رابط منصة متى المركزية لحجز المواعيد الحكومية هو: meta.e.gov.kw

يجب أن لديك حساب على المنصة، إذا لم يكن لديك حساب تختار “تسجيل مستخدم جديد”.

شاهد أيضًا: رابط حجز موعد منطقة حولي التعليمية

بعد اختيار التسجيل كمستخدم جديد، تُدخل البيانات المطلوبة.

تستمر في الخطوات حتى يكون لك كلمة مرور على منصة متى.

الآن تقوم بتسجيل الدخول عبر الرقم المدني وكلمة المرور.

تختار “البحث عن خدمات”.

تختار وزارة الأشغال، ثم تُكمل باقي الخطوات.

رابط حجز موعد وزارة الأشغال العامة الكويت منصة متى

من ضمن خطوات الحجز، يجب تحديد الخدمة والمعاملة المطلوبة من وزارة الأشغال، كما تقوم بتحديد تاريخ وموعد المراجعة، ويجب أن تستوفي كل الأوراق قبل موعد المراجعة، رابط حجز موعد وزارة الأشغال منصة متى هو:

meta.e.gov.kw

في نهاية خطوات حجز الموعد مع منصة متى، تصلك رسالة تأكيد الحجز وباركود مراجعة وزارة الأشغال، يجب أن تحتفظ بصورة الباركود على هاتفك حتى وقت المراجعة.