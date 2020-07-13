حجز موعد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية visits.awqaf.gov.kw

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية عن بدء استقبال مراجعيها بداية من يوم الثلاثاء 14 يوليو 2020 بشرط حصول المُراجع على موعد مسبق، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد وزارة الأوقاف بالكويت لمراجعة إحدى إدارات الوزارة، وقد وفرت الأوقاف خدمة مراجعة سبعة من إداراتها عبر نظام حجز المواعيد الإلكتروني، وطالبت الوزارة كل مراجعيها تقديم باركود وزارة الأوقاف إلى موظفي الاستقبال عند موعد المراجعة، مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية.

حجز موعد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية