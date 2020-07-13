حجز موعد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية visits.awqaf.gov.kw
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية عن بدء استقبال مراجعيها بداية من يوم الثلاثاء 14 يوليو 2020 بشرط حصول المُراجع على موعد مسبق، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد وزارة الأوقاف بالكويت لمراجعة إحدى إدارات الوزارة، وقد وفرت الأوقاف خدمة مراجعة سبعة من إداراتها عبر نظام حجز المواعيد الإلكتروني، وطالبت الوزارة كل مراجعيها تقديم باركود وزارة الأوقاف إلى موظفي الاستقبال عند موعد المراجعة، مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية.
حجز موعد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية
- خطوات حجز موعد للأوقاف الكويتية في غاية السهولة والبساطة.
- رابط حجز موعد وزارة الأوقاف بالكويت هو https://visits.awqaf.gov.kw/
- تبدأ الحجز بوضع بياناتك الأساسية: الرقم المدني، الرقم المسلسل، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف الجوال.
- تختار الإدارة التابعة لوزارة الأوقاف والتي تريد حجز موعد للمراجعة معها.
- تختار نوع معاملة الأوقاف أو الخدمة.
- تختار الموعد.
- في نهاية عملية التسجيل تحصل على باركود وزارة الأوقاف الكويتية.