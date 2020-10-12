حجز موعد وزارة التربية منصة متى المركزية الكويتية

أعلنت وزارة التربية في الكويت، أنها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مُسبق عبر منصة متى أو يحمل رسالة من نظام تجديد الإقامة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد وزارة التربية الكويتية خطوات التسجيل وحجز الموعد على رابط منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية، حتى تحصل على باركود QR code الزيارة ومراجعة وزارة التربية.

حجز موعد وزارة التربية الكويتية للمراجعة

توجد هناك عدة شروط إلى جانب حجز موعد وزارة التربية الكويتية يجب أن يعلمها المراجع قبل الزيارة وتاريخ المراجعة لإنجاز معاملته، حيث تشترط وزارة التربية الكويتية الشروط التالية على المراجع:

1- حجز موعد عبر منصة متى.

2- لن يُسمح بدخول مرافقين مع المراجع إلى مقر وزارة التربية، حيث يدخل المراجع فقط.

3- تحميل تطبيق “شلونك” على هاتف المراجع.

4- أن يُقدم المراجع باركود الحجز والهوية عند المراجعة.

5- تطبيق الاشتراطات الصحية وإتباع الإرشادات الموضوعة للحفاظ على سلامة الجميع.

خطوات حجز موعد وزارة التربية الكويتية منصة متى

أولى خطوات حجز مواعيد وزارة التربية الكويتية هو زيارة منصة متى.

رابط منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية هو meta.e.gov.kw

يجب أن يكون لك حساب على منصة متى حتى تحصل على باركود مراجعة وزارة التربية الكويتية.

إذا كنت تمتلك حساب على موقع متى، تدخل على حسابك عن طريق الرقم المدني وكلمة المرور.

تختار البحث عن خدمات.

تختار وزارة التربية.

تقوم بتحديد المعاملة المطلوبة.

تُدخل البيانات المطلوبة.

تحديد موعد وتاريخ المراجعة.

رابط حجز موعد وزارة التربية الكويتية

منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية هي مستقبل التحول الرقمي الحكومي في دولة الكويت، حيث من المرتقب مستقبلا أن يضم موقع متى كل الوزارات والهيئات والمؤسسات في الدولة لحجز مواعيد المراجعة بها، رابط حجز موعد وزارة التربية الكويتية هو:

meta.e.gov.kw

هذا وقد حقق نظام حجز المواعيد في الكويت نجاح كبير من حيث تنظيم العمل ومنع تكدس المراجعين داخل الوحدات الحكومية.