تُلزم وزارة الخارجية الكويتية كل مراجعيها بضرورة حجز موعد مسبق قبل زيارة أي من فروع الوزارة بالدولة وذلك للحفاظ على سلامة الجميع في ظل الأوضاع الصحية التي يمر بها العالم، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية لمراجعة مكتب التصديقات في الشويخ أو صبحان او لمراجعة أي من فروع الوزارة المتواجدة في الدولة، هذا ويجب أن تُبرز باركود المراجعة لموظف الاستقبال قبل الدخول للمكتب أو الفرع، للتصديق على مستنداتك والحصول على معاملتك.

طريقة حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية التصديقات

تقدم الوزارة خدمة حجز المواعيد عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

رابط حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية التصديقات هو https://www.mofa.gov.kw/ar/

من الصفحة الرئيسية، تختار حجز موعد لخدمة التصديقات الخدمات القنصلية.

تدخل على صفحة استمارة الحجز.

تقوم بتقديم البيانات المطلوبة بصورة صحيحة.

تختار فرع وزارة الداخلية للحصول على خدمة التصديقات.

تُحدد موعد وتاريخ المراجعة.

يُرسل لك النظام رسالة تأكيد بيانات الحجز والباركود.

رابط حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية التصديقات

مكتب التصديقات بالشويخ وصبحان، يُقدم تلك الخدمة الهامة للوافدين إلى الكويت، وهي خدمة من الخدمات القنصلية، حيث تقوم الوزارة بالتأكد من صحة الشهادات الدراسية والمستندات والوثائق الرسمية الصادرة من دول أخرى، ومن ثم التصديق عليها، رابط حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية هو:

https://www.mofa.gov.kw/ar/

طالبت وزارة الخارجية كافة المراجعين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند الزيارة.