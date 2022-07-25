حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية التصديقات meta.e.gov.kw

نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية لخدمة التصديقات للوافدين إلى الدولة، حيث تعتبر خدمة التصديقات واحدة من أهم الخدمة القنصلية التي تُقدمها الخارجية للوافدين، حيث تطلب الكثير من الجهات في الدولة أن تكون الشهادات والوثائق موثقة، وبالطبع تتطلب تلك الخدمة الحضور الشخصي من قبل المراجع أو من ينوب عنه.

حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية التصديقات للوافدين

تقوم وزارة الخارجية بالتصديق على الشهادة الدراسية الصادرة من دولة غير دولة الكويت، حيث تتأكد من صحة تلك الشهادات بالتواصل مع الجهات الخارجية المختصة ثم التصديق عليها، وكذلك تقوم بالتصديق على عقود الزواج وغيرها من الوثائق.

رابط حجز موعد التأمينات الاجتماعية الكويت

هذا وقد تم تدشين رابط حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية التصديقات منذ منتصف عام 2020، وكان على موقع الوزارة الرسمي على شبكة الإنترنت، لكن تم نقل خدمة الحجز بعد ذلك إلى منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية بالكويت.

رابط حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية التصديقات للوافدين

يمكن حجز الموعد عبر منصة متى أو عن طريق تطبيق سهل الحكومي الكويتي، عبر تطبيق سهل تختار مواعيدي ثم وزارة الخارجية ثم التصديقات، عبر منصة متى تقوم بتسجيل الدخول واختيار وزارة الخارجية، رابط حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية التصديقات للوافدين هو:

meta.e.gov.kw

يجب أن تحتفظ بصورة باركود الحجز على هاتفك حتى موعد الزيارة.