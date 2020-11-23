حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية – باركود تصديق الشهادات

تستقبل وزارة الخارجية الكويتية كل مرجعيها من المواطنين والمقيمين في الدولة بعد حجز موعد مُسبق عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، ويتم تطبيق نظام الحجز للمراجعة مع بداية يوليو 2020 وخلال الفترة القادمة، وذلك لمنع حدوث تزاحم داخل مقر وزارة الخارجية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع من المراجعين والموظفين، لمعرفة رابط حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية إقرأ المقال الأصلي على الرابط التالي:

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هذا وتقدم وزارة الخارجية الكويتية الكثير من الخدمات الهامة للمراجعين منها التصديق على الشهادات الدراسية، وغيرها من الشهادات، ومتابعة صحة الشهادات.