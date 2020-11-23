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حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية – باركود تصديق الشهادات

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد تصديقات وزارة الخارجية الكويت حجز موعد تصديقات وزارة الخارجية الكويت

تستقبل وزارة الخارجية الكويتية كل مرجعيها من المواطنين والمقيمين في الدولة بعد حجز موعد مُسبق عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، ويتم تطبيق نظام الحجز للمراجعة مع بداية يوليو 2020 وخلال الفترة القادمة، وذلك لمنع حدوث تزاحم داخل مقر وزارة الخارجية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع من المراجعين والموظفين، لمعرفة رابط حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية إقرأ المقال الأصلي على الرابط التالي:
klma.org/?p=377928
هذا وتقدم وزارة الخارجية الكويتية الكثير من الخدمات الهامة للمراجعين منها التصديق على الشهادات الدراسية، وغيرها من الشهادات، ومتابعة صحة الشهادات.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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