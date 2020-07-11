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حجز موعد وزارة الخارجية في الكويت mofa.gov.kw

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد تصديقات وزارة الخارجية الكويت حجز موعد تصديقات وزارة الخارجية الكويت

رابط حجز موعد تصديقات وزارة الخارجية في الكويت يشغل تفكير الكثيرين من المواطنين أو المقيمين الراغبين في الحصول على خدمة التصديق على الشهادات الدراسية أو الفواتير أو شهادات المنشأ أو التصديق على الوثائق والمستندات الرسمية، حيث تم تدشين منصة حجز مواعيد وزارة الخارجية لخدمة مكتب التصديقات رسميًا، حيث يشترط لزيارة مكتب التصديق الحصول على موعد مُسبق من خلال الموعد الإلكتروني، استقبال الخارجية الكويتية لمراجعيها يأتي تطبيقًا لتوجيهات الوزارة بخصوص المرحلة الثانية من خطة عودة الحياة لطبيعتها في الكويت.

رابط حجز موعد وزارة الخارجية الكويت

  • تقدم وزارة الخارجية الكويتية خدمة حجز موعد التصديق على الشهادات الدراسية، خدمة حجز موعد التصديق على الوثائق والمستندات الرسمية والفواتير، وغيرها من خدمات التنسيق بالتنسيق مع الكثير من الوزارات بالدولة.
  • يمكن حجز موعد للتصديق وزارة الخارجية الكويتية من الرابط mofa.gov.kw
  • تحصل على باركود وزارة الخارجية الكويتية بعد تسجيل بياناتك الشخصية على رابط الحجز، وتحديد اليوم والموعد المناسب لك.
  • باركود وزارة الخارجية الكويتية تُقدمه لموظفي الأمن عند زيارتك للوزارة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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