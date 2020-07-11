حجز موعد وزارة الخارجية في الكويت mofa.gov.kw

رابط حجز موعد تصديقات وزارة الخارجية في الكويت يشغل تفكير الكثيرين من المواطنين أو المقيمين الراغبين في الحصول على خدمة التصديق على الشهادات الدراسية أو الفواتير أو شهادات المنشأ أو التصديق على الوثائق والمستندات الرسمية، حيث تم تدشين منصة حجز مواعيد وزارة الخارجية لخدمة مكتب التصديقات رسميًا، حيث يشترط لزيارة مكتب التصديق الحصول على موعد مُسبق من خلال الموعد الإلكتروني، استقبال الخارجية الكويتية لمراجعيها يأتي تطبيقًا لتوجيهات الوزارة بخصوص المرحلة الثانية من خطة عودة الحياة لطبيعتها في الكويت.

رابط حجز موعد وزارة الخارجية الكويت