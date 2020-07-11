حجز موعد وزارة الداخلية الكويتية منصة المواعيد moi.gov.kw

ننشر رابط حجز موعد وزارة الداخلية الكويتية هذا الرابط الذي تم توفيره للمواطنين والمقيمين مع بداية المرحلة الثانية من خطة الكويت الهادفة لعودة الحياة إلى طبيعتها، الحجز على منصة مواعيد وزارة الداخلية بدأ من الأول من يوليو 2020 الجاري للخدمات التي تتطلب حضور المراجع إلى الإدارة أو القطاع التابع للداخلية الكويتية، هذا ويذكر أن حكومة الكويت قد طالبت كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات بتقديم كافة الخدمات للجميع مع بداية المرحلة الثانية.

حجز موعد وزارة الداخلية الكويتية 2020

من خلال رابط منصة حجز مواعيد وزارة الداخلية الكويتية يمكنك الحصول على موعد بأي من الإدارات التابعة للوزارة بغرض المراجعة، حيث توفر المنصة حجز موعد مرور الكويت للحصول على رخصة القيادة أو اختبار القيادة أو تجديد دفتر ملكية السيارة، كما يمكنك حجز موعد شؤون الإقامة، والذي يطلبه الكثير من المقيمين في دولة الكويت، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تقدمها الداخلية، يذكر أنه يتوجب على المراجع الحصول على باركود وزارة الداخلية قبل زيارة الإدارة التي يرغب في مراجعتها.

رابط حجز موعد وزارة الداخلية الكويتية

طريقة التسجيل على رابط حجز موعد وزارة الداخلية بالدخول على موقع الوزارة الرسمي على شبكة الإنترنت، تختار منصة مواعيد الداخلية من القائمة الرئيسية، ثم تختار الإدارة المراد مراجعتها، تُسجل بياناتك حسب استمارة الحجز، والتي معظمها تطلب الرقم المدني والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف النقال، رابط الحجز هو:

moi.gov.kw

يُرسل لك الموقع رسالة بتأكيد الحجز إلى بريدك الإلكتروني، تقوم بالتقاط صورة لباركود وزارة الداخلية الكويتية عبر هاتفك النقال، حيث تُبرز هذا الباركود لموظفي الإستقبال عند زيارة الإدارة الراغب في مراجعتها.