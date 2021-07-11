حجز موعد وزارة العدل الكويتية 2021 – باركود المحاكم والتوكيل

أعلنت وزارة العدل في الكويت منذ منتصف العام الماضي وخلال 2021، أنها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مسبق وتقديم باركود الحجز لموظفي الاستقبال في كل الإدارات والمحاكم في كل محافظات الدولة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد وزارة العدل الكويتية، وخطوات الحجز، حتى الحصول على باركود الزيارة، هذا وتوجد الكثير من المعاملات التي تجعل المواطن أو الوافد يزور إحدى إدارات أو محاكم الكويت، ومنها التوكيل أو التوثيق، وغيرها الكثير من المعاملات.

خطوات حجز موعد وزارة العدل الكويتية عبر منصة متى

دشنت الحكومة الكويتية “منصة متى” لحجز المواعيد الحكومية للكثير من الوزارات والجهات الحكومية بالدولة.

رابط حجز موعد وزارة العدل الكويتية 2021 هو من هنا .

. يجب أن يكون لديك حساب على منصة متى لحجز موعد محكمة أو توكيل أو توثيق أو غيرها من معاملات وزارة العدل بالكويت.

إذا لم يكن لديك حساب تختار التسجيل كمستخدم جديد.

تقوم بتسجيل الدخول.

تختار حجز “وزارة العدل”.

تختار المعاملة المطلوبة.

تقوم بتحديد موعد وتاريخ المراجعة.

رابط حجز موعد وزارة العدل بالكويت

بعد إكمال كل الخطوات السابقة، يُرسل لك نظام متى رسالة تأكيد الحجز، بها كل بيانات الحجز والباركود، هذا ويجب أن تقوم بتجهيز المستندات المطلوبة للمعاملة، حتى تتمكن من إنجاز معاملتك من الزيارة الأولى وفي الموعد المحدد، رابط حجز موعد وزارة العدل بالكويت منصة متى هو:

https://metaprodapp.azurewebsites.net/

يجب أن تحتفظ بصورة باركود وزارة العدل على هاتفك النقال حتى تاريخ المراجعة.