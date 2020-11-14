رابط حجز موعد وزارة العدل الكويت للحصول على باركود محكمة أو كتابة العدل أو للتوثيق والتسجيل

يبحث الكثيرون من المواطنين والوافدين في الدولة عن رابط حجز موعد وزارة العدل الكويت وذلك لمراجعة والحصول على باركود محكمة أو كتابة عدل أو لإنجاز أي من معاملات وزارة العدل، هذا ويذكر أن وزارة العدل أكدت أنها لن تستقبل أي مراجع في إداراتها المتنوعة بغير حجز موعد مسبق، ويتم الحجز لمراجعة الوزارة الهامة من خلال منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية في دولة الكويت، يذكر أن حجز المواعيد كان يتم على موقع وزارة العدل، قبل أن يتم نقل الحجز إلى منصة متى.



حجز موعد وزارة العدل الكويت

بدأت وزارة العدل الكويتية في تطبيق نظام الحجوزات للمراجعين بداية من شهر يوليو الماضي، حيث يهدف هذا النظام إلى منع حدوث تكدس داخل المحاكم أو كتابات العدل أو أي من إدارات الوزارة، رابط حجز موعد وزارة العدل على منصة متى يمكنك من خلاله تحديد المعاملة التي تُريد إنجازها، وتحديد أقرب فرع تريد مراجعته لإنجاز معاملتك.



خطوات حجز موعد وزارة العدل الكويت منصة متى

يجب أن يكون لديك حساب على منصة متى حتى تتمكن من حجز موعد وزارة العدل الكويت لمراجعة محكمة أو كتابات العدل أو أي من إدارات الوزارة، أو خطوة الذهاب إلى رابط موقع منصة متى وهو: metaprodapp.azurewebsites.net وتقوم بتسجيل الدخول على حسابك عبر الرقم المدني وكلمة المرور، تختار البحث عن خدمات أخرى، ثم تختار وزارة العدل، تختار المعاملة، وتختار أقرب فرع، ثم تقوم بتحديد تاريخ وموعد المراجعة.



رابط حجز موعد وزارة العدل الكويت

بنهاية خطوات الحجز السابقة، يُرسل لك موقع منصة متى، رسالة تأكيد الحجز، التي تحتوي على بيانات الحجز وباركود المراجعة، يجب أن تحتفظ بتلك البيانات وبالباركود على هاتفك النقال حتى تاريخ المراجعة، رابط حجز موعد وزارة العدل الكويت هو:

meta.e.gov.kw

طالبت وزارة العدل كافة المراجعين بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية عند الزيارة حفاظًا على سلامة الجميع.