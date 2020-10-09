Take a fresh look at your lifestyle.


حجز موعد وزارة العدل في حكومة مول الافنيوز، الجهراء، القرين، جليب الشيوخ، الصديق، الرميثية

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد وزارة العدل حكومة مول حجز موعد وزارة العدل حكومة مول

حكومة مول تجربة كويتية رائدة في الخليج والمنطقة العربية حيث يتم تقديم الخدمات الحكومة من أهم الأماكن في الدولة والمراكز التجارية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد وزارة العدل الكويتية في حكومة مول الأفنيوز ومول الجهراء ومول القرين وجليب الشيوخ والصديق والرميثية وصباح الأحمد ومول جابر العلي والعارضية ومبارك العبدالله، وبرج التحرير وصبحان واليرموك.

1 حجز موعد وزارة العدل حكومة مول الكويت
2 خطوات حجز موعد وزارة العدل حكومة مول الكويت
3 رابط حجز موعد وزارة العدل حكومة مول

حجز موعد وزارة العدل حكومة مول الكويت

تدشين خدمة حجز مواعيد وزارة العدل الكويتية جاء لمراجعي المعاملات التي تتطلب حضور المراجع شخصيًا لإدارات الوزارة، وتقدم وزارة العدل من خلال مكاتبها في حكومة مول خدمات: التوثيق، التسجيل العقاري، والاستعلام القضائي، والرسوم القضائية، والتوثيقات الشرعية.
شاهد أيضًا: دوام مركز خدمة المواطن 2020 في حكومة مول الجهراء ومركز النعيم والقيروان
نظام حجز المواعيد في الكويت حقق نجاح كبير في منع الازدحام داخل مقرات وزارة العدل الكويتية وباقي وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، كما قلل مدة بقاء المراجع داخل الدائرة الحكومية للحصول على المعاملة.

خطوات حجز موعد وزارة العدل حكومة مول الكويت

  • يتم حجز موعد مع وزارة العدل حكومة مول للتوثيق أو للتسجيل العقاري أو للاستعلام القضائي أو غيرها من معاملات الوزارة عبر منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية.
  • رابط منصة متى لحجز المواعيد الحكومية هو meta.e.gov.kw
  • يجب أن يكون لك حساب على منصة متى لحجز موعد العدل في حكومة مول.
  • شاهد أيضًا: رابط حجز موعد مرور الأحمدي
  • إذا كان لك حساب على منصة متى تقوم بتسجيل الدخول عبر الرقم المدني وكلمة المرور.
  • تختار “البحث عن خدمات”.
  • بعدها تختار “وزارة العدل”.
  • تختار المعاملة بدقة، ثم تختار فرع حكومة مول الأفنيوز أو الجهراء أو مول القرين أو أي فرع لحكومة مول قريب من مسكنك.
  • تُدخل البيانات المطلوبة.
  • تقوم بتحديد تاريخ وموعد مراجعة وزارة العدل بحكومة مول.
  • تصلك رسالة بها بيانات الحجز والباركود.

رابط حجز موعد وزارة العدل حكومة مول

قالت وزارة العدل، أن مكاتبها في فروع حكومة مول المنتشرة في كل محافظات الكويت، تعمل يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا لتقديم كافة خدماتها للجمهور، هذا ويذكر أنه يتم استثناء كبار السن وذوي الاحتياجات من شرط حجز المواعيد، رابط حجز موعد وزارة العدل حكومة مول هو:
meta.e.gov.kw
يجب أن يُقدم المراجع صورة بيانات الحجز والباركود لموظف الاستقبال عند المراجعة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

دوام مركز خدمة المواطن محافظة الجهراء 2020

أخبار العالم

حجز مواعيد مرور حولي – أخذ موعد الجابرية للرخصة وتجديد دفتر السيارة

أخبار العالم

خطوات حجز موعد مرور العاصمة kuwait – رابط باركود تجديد دفتر سيارة، الرخصة،…

أخبار العالم

حجز مواعيد مرور العاصمة الكويت

أخبار العالم

حجز موعد منطقة العاصمة التعليمية في الكويت بالخطوات book.capital-edu.com

أخبار العالم

خطوات استخراج شهادة إثبات الجنسية في الكويت.. ومواقع البصمات

أخبار العالم

رابط حجز موعد مرور الأحمدي – خطوات أخذ باركود المراجعة

أخبار العالم

رابط حجز موعد مرور الأحمدي للرخصة أو تجديد دفتر السيارة

أخبار العالم

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة الجنسية في الكويت

أخبار العالم

حجز مواعيد جوازات الأحمدي – أخذ موعد مركز جابر العلي


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.