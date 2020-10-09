حجز موعد وزارة العدل في حكومة مول الافنيوز، الجهراء، القرين، جليب الشيوخ، الصديق، الرميثية

حكومة مول تجربة كويتية رائدة في الخليج والمنطقة العربية حيث يتم تقديم الخدمات الحكومة من أهم الأماكن في الدولة والمراكز التجارية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد وزارة العدل الكويتية في حكومة مول الأفنيوز ومول الجهراء ومول القرين وجليب الشيوخ والصديق والرميثية وصباح الأحمد ومول جابر العلي والعارضية ومبارك العبدالله، وبرج التحرير وصبحان واليرموك.

حجز موعد وزارة العدل حكومة مول الكويت

تدشين خدمة حجز مواعيد وزارة العدل الكويتية جاء لمراجعي المعاملات التي تتطلب حضور المراجع شخصيًا لإدارات الوزارة، وتقدم وزارة العدل من خلال مكاتبها في حكومة مول خدمات: التوثيق، التسجيل العقاري، والاستعلام القضائي، والرسوم القضائية، والتوثيقات الشرعية.

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نظام حجز المواعيد في الكويت حقق نجاح كبير في منع الازدحام داخل مقرات وزارة العدل الكويتية وباقي وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، كما قلل مدة بقاء المراجع داخل الدائرة الحكومية للحصول على المعاملة.

خطوات حجز موعد وزارة العدل حكومة مول الكويت

يتم حجز موعد مع وزارة العدل حكومة مول للتوثيق أو للتسجيل العقاري أو للاستعلام القضائي أو غيرها من معاملات الوزارة عبر منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية.

رابط منصة متى لحجز المواعيد الحكومية هو meta.e.gov.kw

يجب أن يكون لك حساب على منصة متى لحجز موعد العدل في حكومة مول.

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إذا كان لك حساب على منصة متى تقوم بتسجيل الدخول عبر الرقم المدني وكلمة المرور.

تختار “البحث عن خدمات”.

بعدها تختار “وزارة العدل”.

تختار المعاملة بدقة، ثم تختار فرع حكومة مول الأفنيوز أو الجهراء أو مول القرين أو أي فرع لحكومة مول قريب من مسكنك.

تُدخل البيانات المطلوبة.

تقوم بتحديد تاريخ وموعد مراجعة وزارة العدل بحكومة مول.

تصلك رسالة بها بيانات الحجز والباركود.

رابط حجز موعد وزارة العدل حكومة مول

قالت وزارة العدل، أن مكاتبها في فروع حكومة مول المنتشرة في كل محافظات الكويت، تعمل يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا لتقديم كافة خدماتها للجمهور، هذا ويذكر أنه يتم استثناء كبار السن وذوي الاحتياجات من شرط حجز المواعيد، رابط حجز موعد وزارة العدل حكومة مول هو:

meta.e.gov.kw

يجب أن يُقدم المراجع صورة بيانات الحجز والباركود لموظف الاستقبال عند المراجعة.