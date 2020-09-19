قررت وزارة المواصلات الكويت عدم استقبال أي مراجع بدون حجز موعد مُسبق من خلال منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد وزارة المواصلات الكويت عبر منصة متى، كما نُقدم خطوات التسجيل على منصة متى، ثم خطوات الحجز موعد وزارة المواصلات، ويأتي قرار الوزارة بعدم استقبال المراجعين بدون حجز موعد، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء وتعاميم ديوان الخدمة المدنية.

حجز موعد وزارة المواصلات الكويت منصة متى

انضمت وزارة المواصلات الكويتية إلى قائمة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المتعاونة مع منصة متى للمواعيد الحكومية، حيث يمكنك من خلال خطوات بسيطة حجز موعد مع وزارة المواصلات منصة متى.

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حيث يمكنك من خلال منصة متى حجز مواعيد مع الكثير من الوزارات منها: وزارة العدل، بنك الائتمان الكويتي، ديوان الخدمة المدنية، وغيرها الكثير، وقد حققت منصة متى التي تم تدشينها في شهر يوليو 2020 نجاح كبير ضمن خطة التحول الرقمي الحكومي في الكويت.

خطوات حجز موعد وزارة المواصلات الكويت منصة متى

يجب أن يكون لديك حساب على منصة متى حتى تتمكن من حجز موعد وزارة المواصلات الكويت.

إذا لم يكن لديك حساب على منصة متى للمواعيد، اختار “انشئ حساب”، وتدخل البيانات المطلوبة حتى يكون لديك كلمة مرور.

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الدخول على حسابك في منصة متى لحجز المواعيد، عن طريق الرقم المدني وكلمة المرور.

اختيار البحث عن خدمات.

اختيار وزارة المواصلات الكويت.

تُحدد موعد وتاريخ المراجعة.

في النهاية تحصل على باركود وزارة المواصلات.

رابط حجز موعد وزارة المواصلات الكويت منصة متى

مراجعة وزارة المواصلات هامة للكثيرين في الدولة، حيث تُقدم الوزارة الكثير من الخدمات التي تتطلب حضور المراجع شخصيًا، ومن ضمن خدمات وزارة المواصلات الكويتية: الخدمات البريدية، خدمات الهاتف، الخدمات التجارية، وغيرها الكثير من الخدمات التي تُقدمها عبر دوائرها وإداراتها المنتشرة في محافظات الكويت، رابط الحجز هو:

رابط حجز موعد وزارة المواصلات الكويت منصة متى

هذا ويجب على مراجع وزارة الاتصالات اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الجميع سواء المراجعين أو الموظفين، كما يجب أن يحتفظ المراجع بباركود حجز الوزارة على هاتفه كي يُقدمه لموظفي الاستقبال.

رابط منصة متى المركزية لحجز المواعيد الحكومية

هذا وقد حقق نظام حجز المواعيد نجاح كبير سواء مع وزارة المواصلات أو غيرها من الوزارات والهيئات والمؤسسات، حيث زادت قيمة الخدمة الحكومية، وقل مجهود المراجع في إنهاء معاملته، قدمنا لكم خطوات حجز موعد وزارة المواصلات عبر منصة متى المركزية.