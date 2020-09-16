حجز موعد وزارة المواصلات رابط منصة متى

أعلنت وزارة المواصلات الكويتية، أنها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مُسبق عبر منصة متى الكويتية لحجز المواعيد الحكومية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد وزارة المواصلات، منصة متى وخطوات التسجيل على المنصة المركزية للمواعيد ثم حجز الموعد، هذا وتتجه الحكومة الكويتية نحو التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم في الدولة، للاستفادة من فوائد التطور التكنولوجي والتقني الرقمي.

حجز موعد وزارة المواصلات منصة متى

إذا كنت تمتلك حساب على منصة متى لحجز المواعيد، تستطيع حجز موعد وزارة المواصلات بسرعة عبر الدخول على حسابك بالرقم المدني وكلمة المرور، ثم تختار البحث عن خدمات، ثم تختار وزارة المواصلات.

حجز موعد محكمة الأحمدي منصة متى

إذا كنت لا تمتلك حساب على منصة متى لحجز موعد مع وزارة المواصلات، اختار إنشاء حساب جديد من الصفحة الرئيسية للموقع، ثم تُدخل البيانات المطلوبة، وتنشأ كلمة المرور الخاصة بك، بعد ذلك تدخل على الحساب، وتختار البحث عن خدمات، ثم تختار وزارة المواصلات.

رابط حجز موعد وزارة المواصلات منصة متى

بعد اختيار وزارة المواصلات، تقوم بتحديد يوم وموعد مراجعة الوزارة، تصلك رسالة تأكيد الحجز، ويصلك باركود حجز وزارة المواصلات، يجب أن تحتفظ بصورة الباركود على هاتفك، رابط حجز موعد وزارة المواصلات منصة متى هو:

meta.e.gov.kw

هذا وتقدم منصة متى الكويت، إلى جانب حجز موعد مع وزارة المواصلات، خدمة حجز المواعيد مع الكثير من الجهات الحكومية بالدولة، منها على سبيل الذكر لا الحصر، حجز موعد مع وزارة العدل، وموعد مع بنك الائتمان الكويتي.