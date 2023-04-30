حج البدون 2023.. هل هناك أخبار جديدة؟

يترقب الكثيرون من غير محددي الجنسية بالكويت كل جديد بخصوص حج تلك الفئة خلال الموسم الحالي 1444 هجريًا الذي يوافق 2023 ميلاديًا، هذا ومن المرتقب أن يبدأ موسم الحج مع بداية النصف الثاني من شهر يونيو القادم.

جديد أخبار حج البدون في الكويت 2023

أدلى مدير إدارة شؤون الحج والعمرة سطام المزين بعدة تصريحات صحفية يوم 29 أبريل 2023 تناولت جهود الوزارة لتنظيم موسم حج 2023، كما تكلم عن رحلات العمرة من الكويت والسعودية، وتناول مسألة حج البدون في الكويت 2023، وقال سيادته تقدمت الوزارة بالفعل للجهات في المملكة العربية السعودية بطلب لزيادة أعداد حجاج الكويت لهذا العام والسماح لإخواننا المقيمين بصورة غير شرعية في أداء الحج والعمرة، وأضاف “نأمل أن تتم الموافقة من السلطات السعودية”، مؤكدًا أن الأخوة في السعودية متعاونون جدًا

هذا ويذكر أن الوزارة تلقت رغبات الحج من المواطنين والمقيمين بصورة شرعية قي الكويت 2023، عبر نظام التسجيل المركزي الإلكتروني 2023، حيث بلغ عدد من قاموا بالتسجيل 42 ألف متقدم، في حين تبلغ حصة الكويت في الحج لهذا العام 8 ألاف حاج وحاجة.