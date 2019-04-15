حريق رهيب فى كاتدرائية نوتردام بالعاصمة الفرنسية باريس وانهيار البرج التاريخي

اندلع حريق رهيب فى كاتدرائية نوتردام بوسط العاصمة الفرنسية باريس؛ مما أسفر عن انهيار البرج التاريخي الذى يعد من أهم المعالم السياحية فى العاصمة الفرنسية، وأن الحريق مازال مستمراً حتى الآن وهناك جهود مكثفة لمحاولة السيطرة على الحريق.

هذا وتنقل جميع وسائل الإعلام العالمية بث مباشر للحريق من قلب العاصمة الفرنسية لنقل ومتابعة الأحداث حول العالم، وأكد المتحدث باسم إدارة الإطفاء فى باريس بأن حريق كاتدرائية نوتردام قد اندلع ظهر اليوم فى قمة الكاتدرائية التى تعود للعصور الوسطي وجارى إخلاء الرهائن الآن.

وأفادت بعض وسائل الإعلام الفرنسية بان هناك ترجيحات بأن يكون سبب الحريق هو أعمال التجديد والأشغال فى الكاتدرائية، وأن الحريق انطلق من الطبقات العليا من الكاتدرائية، ويتعذر حتى الآن تحديد مدي خطورة الحريق، وأكد شهود عيان بان أمكن رؤية الدخان وهو يتصاعد من قمة الكاتدرائية، وانتشرت ألسنة اللهب بجانب برجي الكاتدرائية.

وقد وصف رئيس بلدية باريس الحريق بانه رهيب فى أحد أهم الصروح الدينية والسياحية فى باريس، وكتب رئيس البلدية على تويتر “حريق رهيب فى كاتدرائية نوتردام فى باريس، وفرق الإطفاء تحاول السيطرة على النيران” هذا ويزور الكاتدرائية ما يقرب من 13 مليون سائح سنوياً.

وقد ذكرت وسائل الإعلام بان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد ألغى خطاباً كان موجهاً للفرنسيين بسبب الحريق الذى يندلع فى الكاتدرائية وأن الحريق قد امتد صوب قمة البرج العملاق للكاتدرائية، ويتجمع الآن حشود كبيرة لمتابعة الحريق من الميادين القريبة من حريق كاتدرائية نوتردام.

ريبورتاج عن كاتدرائية نوتردام

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