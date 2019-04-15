حريق هائل في كاتدرائية نوتردام بالعاصمة باريس يهدم برج الكاتدرائية رويترز: انهيار سقف كاتدرائية “نوتردام” الفرنسية بالكامل

اندلع منذ قليل حريق بكنز يعتبر من الكنوز التاريخية والثقافية الفرنسية، حيث شب حريق هائل في كاتدرائية نوتردام الفرنسية الشهيرة بالعاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم الاثنين، وبثت المحطات التلفزيونية الفرنسية صور الحريق وألسنة اللهب والدخان وهي تتصاعد من أكبر رمز وطني فرنسي، فقد اندلع الحريق ببرج الكاتدرائية الشهير، هذا وقد انهار البرج من أثر الحريق الضخم الذي أتى على البرج، وذلك بعدما استمرت ألسنة اللهب والدخان الكثيفة تنبعث من البرج.

وإلى الآن لم تصدر تصريحات عن الشرطة الفرنسية بخصوص أسباب الحادث، فكاتدرائية نوتردام، والتي يطلق عليها بالعربية كاتدرائية سيدتنا وهي عبارة عن كاتدرائية أبرشية، ومقرها في شرق العاصمة الفرنسية باريس، وتطل الكاتدرائية على نهر السين بقلب باريس التاريخية، وتعتبر كاتدرائية نوتردام تحفة معمارية، من طراز العمارة القوطية الشهير، كما نعد أهم معلم تاريخي وثقافي بفرنسا، بل أخم معلم من معالم القارة العجوز.

هذا وقد توالت الأحداث بعد اندلاع الحريق، فقد قام الرئيس الفرنسي بإلغاء الخطاب المقرر منه إلى الشغب الفرنسي بسبب الحريق، كما صرحت رئيسة بلدية باريس: {حريق رهيب} في كاتدرائية نوتردام، وتوالت التصريحات التالية حتى الساعة

مصادر فرنسية ترجح أن يكون الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام بسبب أعمال الصيانة.

إدارة الإطفاء في باريس: عملية كبرى جارية للسيطرة على الحريق الذي اندلع في كاتدرائية {نوتردام} في العاصمة

الفرنسية.

ترامب: من {المروع} مشاهدة هذا الحريق الكبير في كاتدرائية {نوتردام} بالعاصمة الفرنسية.

متحدث باسم كاتدرائية {نوتردام}: اندلاع الحريق في كامل برج الكاتدرائية.

وزارة الخارجية الألمانية: حريق كاتدرائية {نوتردام} يصيب قلوبنا جميعا.

رويترز: انهيار سقف كاتدرائية {نوتردام} الفرنسية بالكامل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركيل: كاتدرائية {نوتردام} هي رمز لفرنسا وثقافتنا الأوروبية

مسؤول فرنسي: ليست هناك إصابات حتى الآن في حريق كاتدرائية {نوتردام}

السلطات الفرنسية تعلن فتح تحقيق في أسباب حريق كاتدرائية {نوتردام}

وسنوافيكم بكافة التفاصيل لاحقا

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