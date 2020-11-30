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جوائز حساب الجوهرة من البنك الوطني الكويتي

بواسطة محمود عطا الله
جوائز حساب الجوهرة البنك الوطني الكويتي جوائز حساب الجوهرة البنك الوطني الكويتي

يُقدم البنك الوطني الكويتي مجموعة متميزة وفريدة من الحسابات والودائع والحلول البنكية المتنوعة التي تُناسب كل العملاء، ومن أبرز عمليات البنك الوطني “حساب الجوهرة”، هذا الحساب الذي يُقدم مزايا كثيرة للعملاء من ضمنها الدخول في سحوبات دورية على جوائز نقدية كبيرة جدًا، لن يكون لصاحب حساب الجوهرة فرصة واحدة للفوز بالجوائز النقدية ولكن سيكون له فرصة على كل 50 دينار كويتي داخل الحساب.

جوائز حساب الجوهرة البنك الوطني

يُقدم بنك الكويت الوطني NBK جوائز دورية لعملاء حساب الجوهرة، جائزة أسبوعية بقيمة 5000 دينار كويتي، جائزة شهرية بقيمة 125000 دينار كويتي، وجائزة ربع سنوية بقيمة 250000 دينار كويتي، وكما ذكرنا من قبل أن كل 50 دينار في حسابك لها فرصة في السحب، وينشر موقع البنك الوطني أسماء الفائزين بجوائز حساب الجوهرة بعد إجراء السحب والذي يتم بصورة علنية على حساب البنك على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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