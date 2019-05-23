حسن روحاني: لن نستسلم اذا تعرض بلدنا للقصف..وهذا ما سيحدث

أظهر الرئيس الأيراني حسن روحاني قدرة للتعبير عن ما ستوؤل اليه الأحداث اذا ما تعرضت إيران للقصف، بينما يزداد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بشكل كبير مع التوقع بإندلاع حرب مباشرة بشكل مفاجئ. وقال روحاني في كلمة له خلال خطبة رسمية ان الأعداء يمارسون ضغوطاً ليقودوهم إلى الندم لأنهم يحافظون على إستقلالهم.

لكن الروحاني وصف الحرب الإقتصادية التي فرضتها أمريكا بشكل أساسي على بلاده، بأنه هجوم يستهدف معيشة الشعب الإيراني. ووصف رئيس جمهورية إيران الإسلامية هذا الهجوم بأنه أكثر تعقيداً من الإعتداءات السابقة.

كيف ستلحق إيران الهزيمة بأمريكا

وأطلق روحاني تحذيراً يحث عبره الأعداء إلى ضرورة إدراك ان الأيرانيون سيظهرون المقاومة ولن يكون هناك سبيل لليأس في قلوبهم، على حد تعبيره. ووفقاً لحسن روحاني الذي يلقي كلمة في المؤتمر الوطني الثاني عشر لتكريم المضحين في إيران، بأن هزيمة أمريكا والكيان الصهيوني ( إسرائيل) ممكنة من خلال الوحدة والصمود.

أبعاد خطة الإنتشار الأمريكي في الخليج

وقبل أيام وافقت دول خليجية بما فيها المملكة العربية السعودية على إعادة إنتشار القوات الأمريكية في مياه الخليج العربي والمنطقة، بناء على طلب واشنطن من أجل إحباط أي هجمات من المحتمل ان يتم تنفيذها من قبل إيران. حسبما تذكر مصادر خليجية لصحيفة الشرق الأوسط.

وتضيف المصادر من الخليج بأن خطة الإنشار الأمريكي تأتي كجزء من خطة ردع ايران من التصعيد العسكري. وتعكس زيادة بناء التعاون بين القوات العسكرية الأمريكية والخليجية.

وتوضح ان مثل هذه الإجراءات من شأنها ان تحمي إمدادات الطاقة وتمنع ايران من عرقة حركة الملاحة في هذه المنطقة.