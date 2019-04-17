دولة عربية تصدر قانون حظر لعبة بابجي الإلكترونية

صوّت أعضاء مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء بالإجماع على قانون يقضي بـ حظر لعبة بابجي الإلكترونية باعتبارها ” تحرّض على العنف”، حيث يفوز فيها اللاعب الذي يبقى على قيد الحياة، ونقلت وكالة “فرانس برس” أن عملية حظر لعبة بابجي الإلكترونية، بحسب لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية العراقية، جاءت “نظراً لما تُشكله بعض الألعاب الإلكترونية من آثار سلبية على صحة وثقافة وأمن المجتمع العراقي، ومن ضمنها التهديد الاجتماعي والأخلاقي على فئات الأطفال والشباب والفتيات وطلاب المدارس والجامعات، وتهديدها السلبي على المستوى التربوي والتعليمي”، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

ويذكر أن لعبة بابجي قد انتشرت مؤخرًا على نطاق واسع، وحازت على شعبية كبيرة جدًا في العراق، وهي تقوم على تعدد اللاعبين، الذين يحطون على جزيرة افتراضيًا بواسطة مظلات، ويبدؤون بالبحث عن أسلحة ومعدات لقتل بعضهم البعض، ويفوز باللعبة من يبقى على قيد الحياة في المرحلة الأخيرة.

وبلغ عدد من قام بتحميل لعبة بابجي التي صممتها شركة “بلوهول” الكورية الجنوبية، ما يزيد عن 360 مليون شخص في أنحاء العالم منذ إطلاقها في العام 2017 .

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