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حقيقة إلغاء إصدار البطاقة المدنية للوافدين في الكويت

بواسطة محمود عطا الله
حقيقة إلغاء البطاقة المدنية للوافدين في الكويت حقيقة إلغاء البطاقة المدنية للوافدين في الكويت

تُصدر هيئة المعلومات المدنية البطاقة المدنية للمواطنين والوافدين إلى دولة الكويت على حد سواء، وقد شهدت مواقع التواصل أحاديث عن مشروع لاستبدال البطاقة المدنية للوافدين بإصدار أخر وهو بطاقة مقيم، حيث يتساءل الكثيرون الآن عن حقيقة إلغاء إصدار البطاقة المدنية للوافدين في دولة الكويت، وما هي تفاصيل هذا الأمر والخطوة الجديدة من الدولة، ومتى سوف يتم تطبيق إصدار بطاقة مقيم لكل الوافدين داخل الدولة، وما هي الجهة التي سوف تصدرها.

1 حقيقة إلغاء إصدار البطاقة المدنية للوافدين في الكويت
2 مزايا إصدار بطاقة مقيم في الكويت

حقيقة إلغاء إصدار البطاقة المدنية للوافدين في الكويت

أعلنت مصادر مطلعة بوزارة الداخلية، أن الجهات المختصة داخل الوزارة، قد وضعت بالفعل تصور شامل لإصدار بطاقة مقيم للوافدين بدولة الكويت، لتكون بديلة عن البطاقة المدنية للوافدين، على أن يقتصر إصدار البطاقة المدنية على المواطنين الكويتيين فقط، على أن تقوم بإصدار بطاقة المقيم إدارة شؤون الإقامة بوزارة الداخلية، وعليه بطاقة المقيم في الكويت تحت الدراسة وحتى الآن مازال العمل جاريًا بالبطاقات المدنية للوافدين، وذلك حتى إشعار آخر.

مزايا إصدار بطاقة مقيم في الكويت

  • تمنع حدوث أي تلاعب، حيث قام بعض من المقيمين باستخدام البطاقة المدنية بعد مغادرتهم الكويت وبعد انتهاء صلاحية القامة، بطاقة المقيم الجديدة سوف تنتهي صلاحيتها بمغادرة الوافد وانتهاء صلاحية إقامته.
  • سوف يقلل إصدار بطاقة وافد الزحام الكبير على هيئة المعلومات المدنية، والتي سوف تصدر بعد ذلك بطاقة مدنية للمقيمين فقط.
  • سوف تحمل بطاقم المقيم في الكويت كل المعلومات عن وافد صاحب تلك البطاقة، وسوف تكون مختلفة عن البطاقة المدنية.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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