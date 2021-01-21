تُصدر هيئة المعلومات المدنية البطاقة المدنية للمواطنين والوافدين إلى دولة الكويت على حد سواء، وقد شهدت مواقع التواصل أحاديث عن مشروع لاستبدال البطاقة المدنية للوافدين بإصدار أخر وهو بطاقة مقيم، حيث يتساءل الكثيرون الآن عن حقيقة إلغاء إصدار البطاقة المدنية للوافدين في دولة الكويت، وما هي تفاصيل هذا الأمر والخطوة الجديدة من الدولة، ومتى سوف يتم تطبيق إصدار بطاقة مقيم لكل الوافدين داخل الدولة، وما هي الجهة التي سوف تصدرها.

حقيقة إلغاء إصدار البطاقة المدنية للوافدين في الكويت

أعلنت مصادر مطلعة بوزارة الداخلية، أن الجهات المختصة داخل الوزارة، قد وضعت بالفعل تصور شامل لإصدار بطاقة مقيم للوافدين بدولة الكويت، لتكون بديلة عن البطاقة المدنية للوافدين، على أن يقتصر إصدار البطاقة المدنية على المواطنين الكويتيين فقط، على أن تقوم بإصدار بطاقة المقيم إدارة شؤون الإقامة بوزارة الداخلية، وعليه بطاقة المقيم في الكويت تحت الدراسة وحتى الآن مازال العمل جاريًا بالبطاقات المدنية للوافدين، وذلك حتى إشعار آخر.

مزايا إصدار بطاقة مقيم في الكويت