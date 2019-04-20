حقيقة استئجار روسيا “ميناء طرطوس” لمدة 49 عاما

بعد تداول أخبار كثيرة تخص هذا الشأن، يتساءل الكثيرون الآن عن حقيقة استئجار روسيا ميناء طرطوس لمدة 29 عاما، وهل هذا الخبر صحيح أم غير صحيح وإشاعة، وبالفعل هذا الخبر صحيح وليس إشاعة وقد أكدته عدة مصادر سورية وروسية، هذا وقد تم الاتفاق على هذا القرار خلال خلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين، وقال يوري بوريسوف نائب رئيس الوزراء الروسي، أن سوف يتم استخدام ميناء طرطوس لأغراض اقتصادية ولوجستية، مؤكدا أن مدة استئجار الميناء هي 49 عاما.

وأضاف نائب رئيس الوزراء السوري، أنه سوف يتم توقيع عقد إيجار الميناء الأسبوع القادم، مؤكدا أن تلك الخطوة سيكون لها مردود إيجابي كبير على التبادل التجاري بين البلدين، وستنعكس بصور إيجابية على الاقتصاد السوري، ويقع ميناء طرطوس شمال غرب سوريا، ويعتبر القاعدة الرئيسية للبحرية السورية، وكانت روسيا قد وقعت اتفاقية عام 2017 مع الجانب السوري، لإقامة مركز لوجستي للأسطول الروسي في طرطوس.

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