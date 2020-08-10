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حقيقة الانتقال إلى المرحلة الرابعة في الكويت

بواسطة محمود عطا الله
المرحلة الرابعة الكويت المرحلة الرابعة الكويت

انعقد مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الإثنين 10 أغسطس 2020، وهناك حالة من الترقب داخل الشارع الكويتي لقرارات المجلس وخاصة فيما يخص خطة الدولة لعودة الحياة إلى طبيعتها، كما تصدر ترند الوسوم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وسم “المرحلة الرابعة”، وتساؤلات كثيرة من المواطنين حول الانتقال من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الرابعة من خطة تخفيف الإجراءات الاحترازية.

حقيقة الانتقال إلى المرحلة الرابعة في الكويت

نفى مصدر مسؤول داخل مجلس الوزراء الأخبار التي تتحدث عن الانتقال للمرحلة الرابعة في الكويت، وأكد أن المجلس لم يناقش في اجتماعه اليوم أي أمر يخص مراحل تخفيف الإجراءات الاحترازية، مضيفًا “مازلنا مستمرين في المرحلة الثالثة من خطة عودة الحياة إلى طبيعتها، وأن مواعيد الحظر كما هي دون تعديل”، مضيفًا “ربما تتم مناقشة الانتقال للمرحلة الرابعة خلال اجتماع الخميس القادم”.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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