حكم تشاورية شمر.. محكمة التمييز تصدر قرارها اليوم الإثنين

بواسطة محمود عطا الله
حكم تشاورية شمر حكم تشاورية شمر

تُصدر محكمة التمييز، اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022، حكمها في قضية تشاورية شمر، المحبوس على ذمتها النائب مرزوق الخليفة و28 آخرون، وكانت محكمة التمييز خلال جلستها التي انعقدت في 12 سبتمبر 2022 الماضي، قد حجزت قضية تشاورية شمر ليوم 10 أكتوبر 2022، ترجع أحداث تلك القضية لتشاورية شمر في ديسمبر 2020، وجاء أول حكم في تلك القضية بحبس 29 مواطنًا سنتين مع الشغل والنفاذ بتهمة تنظيم انتخابات فرعية شمر بالدائرة الرابعة.

حكم تشاورية شمر اليوم

هذا وسوف نتابع معكم قرار وحكم محكمة التمييز في قضية تشاورية شمر، حيث يترقب الجميع حكم اليوم، من الجدير بالذكر أن النائب مرزوق الخليفة قد فاز في انتخابات مجلس الأمة 2022 التي عقدت يوم الخميس 29 سبتمبر الماضي، تابعونا مع منطوق الحكم بعد صدوره.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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