حكم مجلس الأمة في الكويت اليوم.. تعرف على التفاصيل

أصدرت المحكمة الدستورية الكويتية، اليوم الأحد 19 مارس 2023، حكمًا بعودة مجلس الأمة المنحل (مجلس 2020)، وبطلان الانتخابات السابقة التي أُجريت في 2022 وما ترتب عليها، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسباب عودة مجلس الأمة 2020 بكامل تشكيله، هذا وقد جاء حكم مجلس الأمة اليوم من الدستورية، بعد تقديم عدة طعون في مرسوم الحل.

أسباب عودة مجلس الأمة (2020)

أسباب وحيثيات حكم المحكمة الدستورية اليوم بعودة مجلس 2020 هو أن الحكومة التي رفعت مرسوم الحل، هي حكومة جديدة، وأن مرسوم الحل غير مُسبب وهذا مخالف لنص المادة 107 من الدستور، وقالت المحكمة، أن الخلافات وعدم التعاون كان بين المجلس والحكومة السابقة، وبتعيين حكومة جديدة انتهت تلك الخلافات، إلا أن الحكومة الجديدة استهلت جدول اعمالها في اليوم التالي لتشكيلها مباشرة بتقديم طلب حل المجلس، وذلك قبل أن تتبين الحكومة الجديدة موقف المجلس منها.

بناء على حكم المحكمة الدستورية اليوم، يعود مجلس الأمة الفائز عام 2020 بكامل تشكيلة وبرئاسة السيد مرزوق الغانم، ليكمل مدته القانونية.