حكم مجلس الأمة في الكويت اليوم.. تعرف على التفاصيل

بواسطة محمود عطا الله
أسباب عودة مجلس الأمة 2020 المنحل أسباب عودة مجلس الأمة 2020

أصدرت المحكمة الدستورية الكويتية، اليوم الأحد 19 مارس 2023، حكمًا بعودة مجلس الأمة المنحل (مجلس 2020)، وبطلان الانتخابات السابقة التي أُجريت في 2022 وما ترتب عليها، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسباب عودة مجلس الأمة 2020 بكامل تشكيله، هذا وقد جاء حكم مجلس الأمة اليوم من الدستورية، بعد تقديم عدة طعون في مرسوم الحل.

أسباب عودة مجلس الأمة (2020)

أسباب وحيثيات حكم المحكمة الدستورية اليوم بعودة مجلس 2020 هو أن الحكومة التي رفعت مرسوم الحل، هي حكومة جديدة، وأن مرسوم الحل غير مُسبب وهذا مخالف لنص المادة 107 من الدستور، وقالت المحكمة، أن الخلافات وعدم التعاون كان بين المجلس والحكومة السابقة، وبتعيين حكومة جديدة انتهت تلك الخلافات، إلا أن الحكومة الجديدة استهلت جدول اعمالها في اليوم التالي لتشكيلها مباشرة بتقديم طلب حل المجلس، وذلك قبل أن تتبين الحكومة الجديدة موقف المجلس منها.

بناء على حكم المحكمة الدستورية اليوم، يعود مجلس الأمة الفائز عام 2020 بكامل تشكيلة وبرئاسة السيد مرزوق الغانم، ليكمل مدته القانونية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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