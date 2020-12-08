حكومة الكويت الجديدة

أصدر أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسوم أميري، صباح اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020، يقضي بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في منصب رئيس الوزراء الجديد، وكلف المرسوم الأميري رئيس الحكومة، باختيار اسماء الوزراء الجدد في الدولة، هذا ويذكر أنه قد أُعلن في الكويت منذ أيام عن أسماء الفائزين في مجلس الأمة الجديد، ذلك المجلس الذي تستمر أعماله حتى عام 2024، فتابعونا مع كل جديد.
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