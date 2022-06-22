حل مجلس الأمة.. كلمة ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد اليوم الأربعاء

بواسطة محمود عطا الله
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كلمة أمير الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح اليوم الأربعاء ألقاها نيابة عنه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولي العهد، خطاب سمو ولي العهد اليوم الأربعاء، حمل رسائل هامة للشعب الكويتي، كما أعلن سمو أمير الكويت من خلال كلمة اليوم عن “حل مجلس الأمة الكويتي” في دورته الحالية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أهم نقاط الخطاب.

كلمة ولي العهد الكويتي اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022

  • أهم ما جاء في خطاب ولي العهد نيابة عن أمير الكويت اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022 هو حل مجلس الأمة الكويتي.
  • الدعوة إلى انتخابات عامة في الأشهر القادمة.
  • قال سيادته أننا لن نحيد عن الدستور ولن نقوم بتعديله أو تعطيله، كما لن نقوم بتنقيحه أو المساس به.
  • قررنا اللجوء إلى الشعب ليقوم هو بنفسه لإعادة تصحيح المسار السياسي، حيث أن الفترة القادمة تتطلب من المواطن حسن اختيار من يمثله، فلا تضيعوا فرصة الاختيار، وأكد سيادته “أننا لن نتدخل في الانتخابات ولا في اختيار رئيس مجلس الأمة القادم.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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