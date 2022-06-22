حل مجلس الأمة.. كلمة ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد اليوم الأربعاء

كلمة أمير الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح اليوم الأربعاء ألقاها نيابة عنه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولي العهد، خطاب سمو ولي العهد اليوم الأربعاء، حمل رسائل هامة للشعب الكويتي، كما أعلن سمو أمير الكويت من خلال كلمة اليوم عن “حل مجلس الأمة الكويتي” في دورته الحالية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أهم نقاط الخطاب.

كلمة ولي العهد الكويتي اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022