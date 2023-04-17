حل مجلس الأمة 2020 والدعوة لانتخابات جديدة خلال الأشهر القادمة

أعلن سمو ولي العهد الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين 17 أبريل 2023، عن قرار صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بحل مجلس الأمة 2020، استنادًا للمادة 107 من الدستور، والدعوة لانتخابات جديدة خلال الأشهر القادمة، وسبب قرار حل مجلس الأمة 2020 العائد بحكم المحكمة الدستورية هو الانتصار للإرادة الشعبية، والعودة لتلك الإرادة الشعبية من جديد لانتخاب مجلس أمة جديد.

كلمة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، التي ألقاها سمو ولي العهد الكويتي، جاءت بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل، وبين صاحب السمو أن قرار حل المجلس جاء للخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي، وذلك بالرجوع للدستور، والعودة للشعب وتنفيذ رغياته.