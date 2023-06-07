حمد العليان عضو مجلس الأمة 2023.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

نجح حمد العليان في الفوز بأحد مقاعد مجلس الأمة الكويتي 2023 عن الدائرة الثالثة، ليكون النائب حمد العليان أحد الأعضاء الجدد في المجلس، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنائب حمد العليان، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، والمناصب الهامة التي شغلها من قبل.

معلومات عن حمد العليان عضو مجلس الأمة الكويتي 2023

هو حمد عبد الرحمن حمد الصالح العليان وهو الفائز من انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 عن الدائرة الثالثة، وقد جاء في المركز التاسع بعدما حصل على 4782 صوتًا، النائب حمد العليان من مواليد 1982، تخرج من كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت بعدما حصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال، حاصل على الدبلوم العالي في الإدارة العامة جامعة الكويت، عمل في القطاع المصرفي الكويتي، كما كان ضمن فريق تأسيس أحد البنوك الجديدة في الكويت.

النائب حمد العليان عضو مجلس الأمة الجديد عن الدائرة الثالثة عمل من قبل لفترة في إدارة المؤسسات التعليمية، خاض انتخابات مجلس الأمة 2022 لكنه لم يوفق بعد حصوله على المركز الرابع عشر.