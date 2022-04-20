حملات الحج الكويت 2022.. وزارة الأوقاف تُصدر تعميمًا بخصوص موسم 1443

بواسطة محمود عطا الله
حملات الحج الكويت حملات الحج الكويت 2022

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تعميمًا بخصوص حملات الحج في الكويت لموسم 2022-1443، حمل التعميم تنيه هام لكافة حملات الحج في الكويت، هذا وقد نشرت التعميم كافة وسائل الإعلام المتنوعة في الدولة.

حملات الحج الكويت 2022

مدير إدارة شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف سطام المزين أصدر تعميمًا، طالب فيه حملات الحج الكويتية بعدم الإعلان عن حملاتها وبرامجها، وعدم تسجيل الحجاج أو تلقي أي دفعات مقدمة من الحجاج، وطالبهم بضرورة الالتزام بالمواعيد التي تُعلنها اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة وإدارة شؤون العمرة، وضوابط التسجيل المقررة لموسم الحج الحالي 2022-1443.

هذا ولم يتم الكشف عن حصة الكويت في موسم الحج الحالي 2022 حتى الآن، وعليه لم يُسمح لحملات الحج حتى الآن في بدء تلقي طلبات تسجيل الحجاج، على الرغم من إن حملات الحج في السنوات الماضية كان يُعلن عنها خلال شهر رمضان الفضيل.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

عطلة عيد الفطر في البنوك الكويتية 2022.. اتحاد المصارف يحدد موعد بداية ونهاية الإجازة

أخبار العالم

استعادة كلمة المرور بموقع البوابة التعليمية البحرين


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.