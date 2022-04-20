حملات الحج الكويت 2022.. وزارة الأوقاف تُصدر تعميمًا بخصوص موسم 1443

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تعميمًا بخصوص حملات الحج في الكويت لموسم 2022-1443، حمل التعميم تنيه هام لكافة حملات الحج في الكويت، هذا وقد نشرت التعميم كافة وسائل الإعلام المتنوعة في الدولة.

حملات الحج الكويت 2022

مدير إدارة شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف سطام المزين أصدر تعميمًا، طالب فيه حملات الحج الكويتية بعدم الإعلان عن حملاتها وبرامجها، وعدم تسجيل الحجاج أو تلقي أي دفعات مقدمة من الحجاج، وطالبهم بضرورة الالتزام بالمواعيد التي تُعلنها اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة وإدارة شؤون العمرة، وضوابط التسجيل المقررة لموسم الحج الحالي 2022-1443.

هذا ولم يتم الكشف عن حصة الكويت في موسم الحج الحالي 2022 حتى الآن، وعليه لم يُسمح لحملات الحج حتى الآن في بدء تلقي طلبات تسجيل الحجاج، على الرغم من إن حملات الحج في السنوات الماضية كان يُعلن عنها خلال شهر رمضان الفضيل.