خالد الغانم: لن أخوض انتخابات مجلس الأمة القادمة وسأدعم “بوعلي”

بواسطة محمود عطا الله
موقف خالد الغانم من الترشح في انتخابات مجلس الأمة القادمة موقف خالد الغانم من الترشح في انتخابات مجلس الأمة القادمة

نفى رئيس نادي الكويت “خالد الغانم” الأخبار التي تتحدث عن نيته الترشح في انتخابات مجلس الأمة القادمة 2023 عن الدائرة الثالثة، وقال في تصريحات تلفزيونية “لن أترشح في انتخابات مجلس الأمة”، وقال ” سأدعم بو علي في الدائرة الثالثة، وعليه من المرتقب أن يخوض السيد مرزوق الغانم الرئيس السابق للمجلس انتخابات مجلس الأمة القادمة عن الدائرة الثانية.

هذا ومن الجدير بالذكر أن صاحب السمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد أصدر مرسومًا بحل مجلس الأمة 2020 العائد بقرار من المحكمة الدستورية، قرار صاحب السمو جاء ليعود القرار إلى الشعب من جديد لاختيار من يمثله في المجلس الجديد القادم.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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