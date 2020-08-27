خدمات موقع المغلف الإلكتروني الكويت

المغلف الإلكتروني في الكويت هو موقع حكومي تابع للهيئة العامة للمعلومات المدنية ويقدم الكثير من الخدمات المدنية للمواطنين والمقيمين، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير الخدمات التي يقدمها المغلف الإلكتروني، والمعاملات التي يُمكن إنجازها من خلاله، ويعزز موقع المغلف الإلكتروني في الكويت خطة الدولة نحو التحول الرقمي، والذي يحقق خدمة حكومية أفضل، ويوفر الوقت والمجهود على العميل.

خدمات المغلف الإلكتروني الكويت

1- رابط موقع المغلف الإلكتروني الكويت هو من هنا.

2- تجديد البطاقة المدنية للكويتي.

3- تجديد البطاقة المدنية لغير الإلكتروني.

4- تسجيل العمالة المنزلية لأول مرة أو من في حكمها.

5- خدمة استكمال بيانات مولود.

6- خدمة التحاق بعائل.