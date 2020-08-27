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خدمات موقع المغلف الإلكتروني الكويت

بواسطة محمود عطا الله
خدمات المغلف الإلكتروني خدمات المغلف الإلكتروني

المغلف الإلكتروني في الكويت هو موقع حكومي تابع للهيئة العامة للمعلومات المدنية ويقدم الكثير من الخدمات المدنية للمواطنين والمقيمين، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير الخدمات التي يقدمها المغلف الإلكتروني، والمعاملات التي يُمكن إنجازها من خلاله، ويعزز موقع المغلف الإلكتروني في الكويت خطة الدولة نحو التحول الرقمي، والذي يحقق خدمة حكومية أفضل، ويوفر الوقت والمجهود على العميل.

خدمات المغلف الإلكتروني الكويت

1- رابط موقع المغلف الإلكتروني الكويت هو من هنا.
2- تجديد البطاقة المدنية للكويتي.
3- تجديد البطاقة المدنية لغير الإلكتروني.
4- تسجيل العمالة المنزلية لأول مرة أو من في حكمها.
5- خدمة استكمال بيانات مولود.
6- خدمة التحاق بعائل.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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