خدمات موقع المغلف الإلكتروني بالكويت للمواطن والمقيم

نستعرض من خلال هذا التقرير عدد الخدمات التي يُقدمها موقع المغلف الإلكتروني للخدمات المدنية الحكومية للمواطن والمقيم، وقد قدمنا من قبل رابط المغلف الإلكتروني وموقعه على شبكة الإنترنت لإجراء معاملة إلكترونية لكل مراجعي هيئة المعلومات المدنية، ودشنت دولة الكويت موقع المغلف الإلكتروني منذ سنوات ليكون بديلا عن المغلف الورقي الذي كان معمولا به من قبل، وحقق المغلف الجديد طفرة في المعاملات الحكومية نحو التحول للمستقبل الرقمي.

خدمات المغلف الإلكتروني

1- يقدم موقع المغلف الإلكتروني خدمة تجديد البطاقة المدنية للكويتي.

2- خدمة تجديد البطاقة المدنية لغير الكويتي.

3- خدمة تحديث الاسم لغير الكويتي.

4- كما يقدم المغلف الإلكتروني خدمة تسجيل العمالة المنزلية لأول مرة.

5- خدمة التسجيل لأول مرة.

6- خدمة الالتحاق بعائل.

رابط المغلف الإلكتروني لتجديد البطاقة المدنية

خدمة تجديد البطاقة المدنية عبر المغلف الإلكتروني يقصدها من انتهت صلاحية بطاقته المدنية سواء من الكويتيين أو غير الكويتيين، ورابط المغلف الإلكتروني هو: e-envelope.paci.gov.kw وعند دخولك للموقع تختار قائمة الخدمات، ثم تختار خدمة تجديد بطاقة الرقم المدني، وتُدخل بعد ذلك بياناتك الأساسية المطلوبة، وترفع صورة، وتقوم بدفع الرسوم، بعدها تتابع جاهزية البطاقة عبر هيئة المعلومات المدنية.

