خدمة الالتحاق بعائل رابط المغلف الإلكتروني.. الأوراق المطلوبة

تعتبر معاملة الالتحاق بعائل واحدة من خدمات رابط المغلف الالكتروني الكويتي وهو موقع يُقدم الخدمات المدنية الحكومية للمواطنين والمقيمين أون لاين على الإنترنت، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير الأوراق والمستندات المطلوبة لمعاملة الالتحاق بعائل، وإلى جانب تلك المعاملة، يقدم المُغلف الإلكتروني الكويتي خدمة تجديد البطاقة المدنية للكويتي وغير الكويتي، وخدمة استكمال بيانات مولود، وخدمة تسجيل لأول مرة، وخدمة تغيير الاسم للوافدين، وغيرها من الخدمات.

الأوراق المطلوبة لخدمة الالتحاق بعائل

صورة شخصية.

صورة الإقامة سارية المفعول.

صورة من جواز السفر.

صورة من فصيلة للمُراجع.

لو كن الشخص صاحب المُعاملة مضاف على جواز أحد الوالدين، فيجب تقديم صورة جواز صاحب الإضافة، وصفحة المضافين الأولى والثانية.

رابط المغلف الإلكتروني

تم تدشين رابط المغلف الإلكتروني ليوكن بديلا عن المغلف الورقي، حيث يتم تقديم صور المستندات إلكترونيًا، دون تكليف المراجع من الكويتيين والمقيمين عناء الذهاب لمقر هيئة المعلومات المدنية لتقديم طلب المعاملة، رابط الموقع هو:

e-envelope.paci.gov.kw

وقد حقق الموقع نجاح كبير منذ تدشينه حتى الآن، كما حقق طفرة كبيرة في إنجاز خدمات ومصالح المراجعين.