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خدمة تجديد البطاقة المدنية للكويتي والمقيم ورابط المغلف الإلكتروني

بواسطة محمود عطا الله
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خدمة تجديد البطاقة المدنية للكويتي والمقيم أون لاين هي إحدى خدمات موقع المغلف الإلكتروني المتميز والتابع للهيئة العامة للمعلومات المدنية، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط المغلف الإلكتروني الكويتي، وخطوات تجديد البطاقة المدنية للكويتي وغير الكويتي من المقيمين والوافدين إلى دولة الكويت، ويوفر المغلف الكويتي الجهد والوقت للمراجع، حيث يتم تقديم كل المستندات والوثائق المطلوبة للتجديد إلكترونيًا.

1 خطوات تجديد البطاقة المدنية للكويتي والمقيم على رابط المغلف الإلكتروني
2 رابط المغلف الإلكتروني

خطوات تجديد البطاقة المدنية للكويتي والمقيم على رابط المغلف الإلكتروني

  • جاء موقع المغلف الإلكتروني بديلا عن المغلف الورقي الذي كان معمولا به سابقًا.
  • عند الدخول على موقع المغلف الإلكتروني تختار قائمة الخدمات.
  • تظهر أمامك كافة خدمات المغلف الإلكتروني الكويتي.
  • تختار تجديد البطاقة المدنية للكويتي إذا كنت كويتي، أو تجديد البطاقة المدنية لغير الكويتي إذا كنت مُقيم.
  • تكتب رقم البطاقة المدنية المراد تجديدها والرقم المسلسل.
  • الخطوة التالية تكتب رقم الجوال، ثم تؤكد الطلب برمز التحقق الذي تم إرساله على جوالك.
  • ترفع صورة حديثة على الموقع.

رابط المغلف الإلكتروني

بالطبع بعد إنهاء خطوات تجديد البطاقة، تقوم بدفع الرسوم مُسبقًا، وبعد ذلك تستلم البطاقة المدنية عندما تكون جاهزة، خلال الوقت الراهن، يتم استلام البطاقات المدنية عبر حجز موعد مع هيئة المعلومات المدنية، رابط المغلف الإلكتروني لتجديد البطاقة المدنية هو:
e-envelope.paci.gov.kw
ومن خدمات المغلف الإلكتروني غير تجديد البطاقة، فيقدم الموقع خدمة استكمال بيانات مولود، وخدمة الالتحاق بعائل، وخدمة تغيير الاسم للمقيم، وغيرها الكثير من الخدمات يمكنك تنفيذها عبر موقع المغلف الإلكتروني.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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