Take a fresh look at your lifestyle.


خدمة توصيل البطاقات المدنية إلى المنازل في الكويت.. بيان جديد من هيئة المعلومات المدنية

بواسطة محمود عطا الله
توصيل البطاقات للمنازل الكويت توصيل البطاقات للمنازل الكويت

أصدرت هيئة المعلومات المدنية بدولة الكويت بيان رسمي بخصوص خدمة توصيل البطاقات المدنية للمنازل، تلك الخدمة التي يترقبها الجميع من المواطنين والمقيمين لاستلام البطاقة المدنية الجاهزة سواء كانت جديدة أو بدل فاقد أو تجديد، وكانت هيئة المعلومات المدنية بالكويت قد تقدمت باعتذار، يوم 9 أغسطس 2020، لكل المراجعين المتواجدين في طابور انتظار استلام البطاقة المدنية، مؤكدة أن التأخير جاء نتيجة غلق مقرات الهيئة لمدة أربعة أشهر.

بيان المعلومات المدنية بخصوص خدمة توصيل البطاقات المدنية للمنازل

قالت هيئة المعلومات المدنية بالكويت أنه قد تم طرح مزايدة لخدمة توصيل البطاقات إلى المنازل على الشركات المتخصصة، وأن الهيئة في انتظار الجهات الرقابية للتوقيع على العقد، بخصوص آلية تنفيذ خدمة توصيل البطاقة المدنية للمنازل فسوف توضع حسب رغبة المراجع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

أنواع إقامة جديدة في الكويت.. تعرف على أهم تعديلات مشروع قانون الإقامة

أخبار العالم

المستندات المطلوبة لمعاملة استكمال بيانات مولود جديد المعلومات المدنية (الكويتي، غير…

أخبار العالم

رابط تحميل تطبيق هويتي للأندرويد الكويت للحصول على البطاقة المدنية الرقمية

أخبار العالم

الكويت: البطاقة المدنية الرقمية من تطبيق هويتي مُعتد بها أمام كافة الجهات

أخبار العالم

حجز موعد الجوازات والجنسية بالكويت منصة مواعيد وزارة الداخلية

أخبار العالم

حقيقة الانتقال إلى المرحلة الرابعة في الكويت

أخبار العالم

وظائف خالية بتأمينات الكويت.. تعرف على رابط التقديم

أخبار العالم

من هو سليمان الجسار الدكتور الكويتي الذي تُوفي اليوم؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

أخبار العالم

رابط الهيئة العامة للتأمينات sio.gov.. خطوات تقديم إستمارة قانون 21 وتفعيل المفتاح…

أخبار العالم

BMW أول سيارة تعمل بالمفتاح الرقمي عبر هواتف الأيفون


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.