خدمة توصيل البطاقات المدنية إلى المنازل في الكويت.. بيان جديد من هيئة المعلومات المدنية

أصدرت هيئة المعلومات المدنية بدولة الكويت بيان رسمي بخصوص خدمة توصيل البطاقات المدنية للمنازل، تلك الخدمة التي يترقبها الجميع من المواطنين والمقيمين لاستلام البطاقة المدنية الجاهزة سواء كانت جديدة أو بدل فاقد أو تجديد، وكانت هيئة المعلومات المدنية بالكويت قد تقدمت باعتذار، يوم 9 أغسطس 2020، لكل المراجعين المتواجدين في طابور انتظار استلام البطاقة المدنية، مؤكدة أن التأخير جاء نتيجة غلق مقرات الهيئة لمدة أربعة أشهر.

بيان المعلومات المدنية بخصوص خدمة توصيل البطاقات المدنية للمنازل

قالت هيئة المعلومات المدنية بالكويت أنه قد تم طرح مزايدة لخدمة توصيل البطاقات إلى المنازل على الشركات المتخصصة، وأن الهيئة في انتظار الجهات الرقابية للتوقيع على العقد، بخصوص آلية تنفيذ خدمة توصيل البطاقة المدنية للمنازل فسوف توضع حسب رغبة المراجع.