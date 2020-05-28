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رابط حجز موعد لولو هايبر ماركت للحصول على تصريح التسوق moci Lulu Hypermarket

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد لولو هايبر ماركت الكويت للحصول على باركود التسوق حجز موعد لولو هايبر ماركت الكويت للحصول على باركود التسوق

رابط حجز موعد لولو هايبر ماركت هو أهم ما يشغل الجميع الآن خلال فترة منع التجول بكل مناطق ومحافظات الدولة الستة والمستمرة لفترة غير محددة، ونستعرض من خلال موقعنا klma.org رابط حجز موعد لولو هايبر ماركت السالمية والري الفروانية وحولى، وتصريح تسوق لولو هايبر أسواق القرين والعقيلة والفحيحيل، موقع الحجز الإلكتروني دشنته وزارة التجارة والصناعة الكويتية من منتصف أبريل الماضي، لحجز مواعيد التسوق في الأسواق الموازية والجمعيات التعاونية بالدولة، ويهدف الموقع إلى منع حدوث أي ازدحامات بالأسواق.

1 حجز موعد لولو هايبر ماركت الكويت
2 طريقة حجز موعد لولو هايبر ماركت moci.shop
3 حجز موعد جمعية أو لولو هايبر

حجز موعد لولو هايبر ماركت الكويت

تعتبر فروع لولو هايبر الكويت واحدة من أهم وأشهر الأسواق الموازية في دولة الكويت، وشهد موقع حجز موعد لولو هايبر ماركت إقبال كبير من المواطنين والمقيمين منذ فتح نظام حجوزات التسوق، موقع رابط حجز موعد لولو هايبر ماركت الكويت هو:
moci.shop
يذكر أن طلب حجز المواعيد للتسوق والحصول على باركود زيارة لولو ماركت والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية المختلفة، يمنح تصريح واحد أسبوعي للفرد طالب الحجز، هذا ويقدم لولو هايبر كافة المنتجات واحتياجات الأسرة الكويتية وأسر المقيمين بالدولة.

طريقة حجز موعد لولو هايبر ماركت moci.shop

‘طريقة حجز موعد لولو هايبر ماركت الكويت سهلة جدًا، حيث تضع بياناتك خلال تسجيل حجز الموعد، وهي الرقم المدني، والرقم المسلسل المتواجد خلف البطاقة، والبريد الإلكتروني الخاص بطالب تصريح حجز الموعد، ورقم الهاتف، ثم تحديد فرع التسوق في لولو هايبر ماركت حسب منطقة سكنك، حيث لا يسمح تصريح الخروج للتسوق أن تخرج خارج المنطقة السكنية التي تقطن بها.

حجز موعد جمعية أو لولو هايبر

هذا وقد قرر مجلس الوزراء بالكويت، تنفيذ منع تجول كامل على مدار 24 ساعة حتى 30 مايو 2020 الجاري، ويكون التسوق عبر نظام حجز موعد لولو هايبر ماركت وحجز مواعيد في كل الجمعيات التعاونية وفروع التموين وكل الأسواق الموازية، هذا وقبل 30 مايو، سوف يصدر مجلس الوزراء قرارت بخصوص شهر يونيو، حيث من المرتقب أن يكون منع التجول جزئي وليس كلي.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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