رابط حجز موعد لولو هايبر ماركت للحصول على تصريح التسوق moci Lulu Hypermarket

رابط حجز موعد لولو هايبر ماركت هو أهم ما يشغل الجميع الآن خلال فترة منع التجول بكل مناطق ومحافظات الدولة الستة والمستمرة لفترة غير محددة، ونستعرض من خلال موقعنا klma.org رابط حجز موعد لولو هايبر ماركت السالمية والري الفروانية وحولى، وتصريح تسوق لولو هايبر أسواق القرين والعقيلة والفحيحيل، موقع الحجز الإلكتروني دشنته وزارة التجارة والصناعة الكويتية من منتصف أبريل الماضي، لحجز مواعيد التسوق في الأسواق الموازية والجمعيات التعاونية بالدولة، ويهدف الموقع إلى منع حدوث أي ازدحامات بالأسواق.

حجز موعد لولو هايبر ماركت الكويت

تعتبر فروع لولو هايبر الكويت واحدة من أهم وأشهر الأسواق الموازية في دولة الكويت، وشهد موقع حجز موعد لولو هايبر ماركت إقبال كبير من المواطنين والمقيمين منذ فتح نظام حجوزات التسوق، موقع رابط حجز موعد لولو هايبر ماركت الكويت هو:

moci.shop

يذكر أن طلب حجز المواعيد للتسوق والحصول على باركود زيارة لولو ماركت والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية المختلفة، يمنح تصريح واحد أسبوعي للفرد طالب الحجز، هذا ويقدم لولو هايبر كافة المنتجات واحتياجات الأسرة الكويتية وأسر المقيمين بالدولة.

طريقة حجز موعد لولو هايبر ماركت moci.shop

‘طريقة حجز موعد لولو هايبر ماركت الكويت سهلة جدًا، حيث تضع بياناتك خلال تسجيل حجز الموعد، وهي الرقم المدني، والرقم المسلسل المتواجد خلف البطاقة، والبريد الإلكتروني الخاص بطالب تصريح حجز الموعد، ورقم الهاتف، ثم تحديد فرع التسوق في لولو هايبر ماركت حسب منطقة سكنك، حيث لا يسمح تصريح الخروج للتسوق أن تخرج خارج المنطقة السكنية التي تقطن بها.

زبائننا الكرام جميع فروع #لولو_كويت مفتوحة لخدمتكم قوموا بحجز مواعيدكم للتسوق من موقع وزارة التجارة والصناعة نظام حجز مواعيد التسوق الغذائي او قوموا بالإتصال على 101 لخدمة كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة pic.twitter.com/RqG6YVAdAE — L u L u H y p e r m a r k e t KW (@LuLuHyperKW) May 10, 2020

حجز موعد جمعية أو لولو هايبر

هذا وقد قرر مجلس الوزراء بالكويت، تنفيذ منع تجول كامل على مدار 24 ساعة حتى 30 مايو 2020 الجاري، ويكون التسوق عبر نظام حجز موعد لولو هايبر ماركت وحجز مواعيد في كل الجمعيات التعاونية وفروع التموين وكل الأسواق الموازية، هذا وقبل 30 مايو، سوف يصدر مجلس الوزراء قرارت بخصوص شهر يونيو، حيث من المرتقب أن يكون منع التجول جزئي وليس كلي.

