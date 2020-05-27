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خدمة حجز موعد مع مسؤول موقع بلدية الكويت خلال فترة منع التجول

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد مع مسؤول بلدية الكويت حجز موعد مع مسؤول بلدية الكويت

رابط حجز موعد مع مسؤول بوزارة البلدية الكويت هو أهم ما يشغل تفكير الجميع في كل محافظات الدولة الكويت العاصمة والأحمدي وحولى والفروانية والجهراء ومبارك الكبير، حيث أعلنت وزارة الشؤون البلدية في الكويت عن موقع حجز موعد مع مسؤول بلدية ومسؤول حكومي ويتم الحجز إلكترونيًا، ويكون لقاء المواطن أو المراجع مع المسؤول إما إلكترونيًا عن طريق تواصل مرئي، أو يكون اللقاء بين المراجع والمسؤول من خلال الحضور الشخصي.

حجز موعد مع مسؤول بلدية الكويت إلكترونيًا

قالت وزارة البلدية أن موقع حجز موعد لمراجع مع مسؤول سيكون جاهز خلال الساعات القليلة القادمة، ليحقق التواصل بين المواطن والمسؤول بالدولة، لإنهاء كل المصالح والخدمات الحكومية والبلدية المطلوبة، بالطبع يتم حجز الموعد عن طريق بيانات المواطن ومنها الرقم المدني ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، هذا ومن المرتقب أن يحظى الموقع بإقبال كبير من المواطنين لإتمام مصالحهم وأعمالهم المتنوعة، رابط حجز موعد مع مسؤول البلدية هو:
baladia.gov.kw
هذا ويذكر أن تلك الخدمة سوف يتم تدشينها خلال الفترة القليلة القادمة، ولم تبدأ حتى الآن.
مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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