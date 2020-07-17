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خطوات إضافة فرد جديد في البطاقة التموينية على رابط وزارة التجارة الكويتية

بواسطة محمود عطا الله
إضافة فرد جديد في البطاقة التموينية إضافة فرد جديد في البطاقة التموينية

يُقدم رابط وزارة التجارة الإلكتروني الجديد بالكويت خدمة إضافة فرد جديد في البطاقة التموينية من خلال خطوات قليلة وبسيطة إلكترونيًا، ونستعرض من خلال هذا التقرير طريقة إضافة فرد جديد للبطاقة التموينية بالكويت، كما نقدم لكم رابط موقع وزارة التجارة، هذا الموقع الجديد الذي تم تدشينه منذ أيام قليلة، وحقق طفرة ونقلة كبيرة إلى المستقبل الرقمي الحكومي، حيث يستطيع المواطن و المقيم إنجاز الكثير من الخدمات إللكترونيًا عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة أي من مقرات الوزارة.

1 خطوات إضافة فرد جديد في البطاقة التموينية للكويتي أو غير الكويتي
2 رابط وزارة التجارة الإلكتروني بالكويت لإضافة فرد جديد للتموين

خطوات إضافة فرد جديد في البطاقة التموينية للكويتي أو غير الكويتي

1- تتم تلك الخدمة من خلال موقع وزارة التجارة الجديد الكويتي.
2- رابط إضافة فرد جديد في البطاقة التموينية هو eapp.moci.gov.kw
3- تقوم بفتح حساب فرد جديد.
4- تختار إدارة التموين قسم البطاقة التموينية.
5- تقوم بتعبئة البيانات الأساسية في الطلب.
6- ترفع المرفقات والمستندات المطلوبة.
7- تقوم بتقديم الطلب إلكترونيًا.

رابط وزارة التجارة الإلكتروني بالكويت لإضافة فرد جديد للتموين

جاء تدشين رابط وزارة التجارة والصناعة للخدمات الإلكترونية الجديد خلال الفترة والمرحلة الثانية من خطة الدولة الهادفة إلى عودة الحياة إلى طبيعتها، الموقع الإلكتروني يهدف إلى منع الازدحام داخل إدارات وأقسام وزارة التجارة، كما يساهم في خطة التحول الرقمي الحكومي، رابط الموقع هو:
eapp.moci.gov.kw
الموقع يقدم إلى جانب خدمة إضافة فرد جديد في البطاقة المدنية عشرات الخدمات الأخرى.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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