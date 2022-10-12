أصبح تطبيق سهل الكويتي يُقدم الكثير من الخدمات الحكومية التي تُقدمها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير خطوات إصدار بدل فاقد البطاقة المدنية للكويتي أو الوافدين باستخدام تطبيق سهل الحكومي، حيث نشرت الهيئة العامة للمعلومات المدنية تفاصيل تلك الخطوات التي تتم بسهولة وخلال دقائق معدودة.

خطوات استخراج بدل فاقد البطاقة المدنية باستخدام تطبيق سهل الكويتي

1- بالطبع يجب أن يكون تطبيق سهل على هاتفك النقال لإصدار بدل فاقد البطاقة المدنية (كويتي/وافد).

2- تختار أيقونة خدمات.

3- من القائمة تختار الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

4- من قائمة خدمات الهيئة تقوم باختيار خدمة “بدل فاقد”.

5- تُدخل رقم البطاقة المدنية لصاحب المعاملة.

6- صفحة الرسوم تقوم بالدفع عن طريق K-net.

7- رسوم بدل فاقد البطاقة المدنية الكويت هي 20 دينار.

8- تقديم الطلب.

9- يمكنك الاستعلام بعد ذلك عن جاهزية البطاقة المدنية.

توجد طريقة ثانية لاستخراج بدل فاقد البطاقة المدنية في الكويت غير تطبيق سهل، وهي تتم أون لاين أيضًا عبر موقع هيئة المعلومات المدنية (المغلف الإلكتروني)، يذكر أن الحصول على البطاقة المدنية بدل فاقد أون لاين، وفر الكثير من الجهد على المواطن الكويتي والوافدين لإنهاء تلك المعاملة الهامة.