خطوات استخراج بدل فاقد شهادة الجنسية في الكويت

شهادة الجنسية الكويتية واحدة من أهم المستندات التي يجب أن يستخرجها المواطن الكويتي بصورة أساسية يجب أن تكون معه، حيث يستخدم المواطن الكويتي تلك الشهادة في الكثير من المعاملات الهامة، ونستعرض من خلال هذا التقرير خطوات استخراج شهادة الجنسية بدل فاقد والمستندات المطلوبة للحصول على الشهادة، هذا ويذكر أن المشاركة والتصويت في انتخابات مجلس الأمة تتم عن طريق شهادة الجنسية للمواطن.

خطوات استخراج بدل فاقد شهادة الجنسية