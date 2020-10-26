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خطوات استخراج بدل فاقد شهادة الجنسية في الكويت

بواسطة محمود عطا الله
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شهادة الجنسية الكويتية واحدة من أهم المستندات التي يجب أن يستخرجها المواطن الكويتي بصورة أساسية يجب أن تكون معه، حيث يستخدم المواطن الكويتي تلك الشهادة في الكثير من المعاملات الهامة، ونستعرض من خلال هذا التقرير خطوات استخراج شهادة الجنسية بدل فاقد والمستندات المطلوبة للحصول على الشهادة، هذا ويذكر أن المشاركة والتصويت في انتخابات مجلس الأمة تتم عن طريق شهادة الجنسية للمواطن.

خطوات استخراج بدل فاقد شهادة الجنسية

  • يتم استخراج شهادة الجنسية من مراكز الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر المنتشرة في كل محافظات الكويت.
  • يجب حضور صاحب المعاملة شخصيًا.
  • يُحضر المراجع معه البطاقة المدنية سارية أو شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
  • شاهد أيضًا: رابط حجز موعد إدارة الجنسية ووثائق السفر
  • كما يُحضر صاحب المعاملة 4 صور شخصية حديثة 4*6 بخلفية زرقاء.
  • ويقوم بتقديم تلك المستندات لأقرب مقر للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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