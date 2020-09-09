Take a fresh look at your lifestyle.


خطوات استخراج بدل فاقد شهادة ميلاد الكويت (كويتي أو غير كويتي)

بواسطة محمود عطا الله
خطوات استخراج بدل فاقد شهادة ميلاد الكويت خطوات استخراج بدل فاقد شهادة ميلاد الكويت

يتيح السجل المركزي للمواليد والوفيات خدمة استخراج بدل فاقد شهادة ميلاد للمواطن الكويتي أو المقيم غير الكويتي أو لغير محددي الهوية، كما يُتيح خدمة الحصول على مستخرج بدل تالف لشهادة الميلاد، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير خطوات استخراج بدل فاقد شهادة الميلاد، تلك الخدمة التي تتطلب حضور المراجع وصاحب المعاملة في إدارة سجل المواليد والوفيات والفرع التابع لمحافظته بدولة الكويت.

خطوات استخراج بدل فاقد شهادة ميلاد الكويت

1- حضور صاحب المعاملة شخصيًا، أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي.
2- من الأوراق المطلوبة للحصول على مستخرج شهادة ميلاد بدل فاقد: إثبات شخصية مقدم الطلب، ويكون الإثبات بالبطاقة المدنية أو جواز السفر أو إثبات الجنسية.
3- صورة شهادة الميلاد المفقودة أو التالفة، وإذا لم تتوفر الصورة يجب معرفة تاريخ ومكان الميلاد ومركز إصدار شهادة الميلاد الأصلية.
4- رسوم مستخرج بدل فاقد شهادة ميلاد الكويت لن تقل عن 2 دينار كويتي.
5- خطوات استخراج بدل الفاقد هي نفسها خطوات مستخرج بدل تالف شهادة الميلاد.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

خطوات تجديد رخصة القيادة الكويت online وطريقة الاستلام

أخبار العالم

تحديد موعد انتخابات مجلس الأمة 2020

أخبار العالم

رابط تطبيق MEW 152 للإبلاغ عن أعطال الكهرباء والماء في الكويت

أخبار العالم

أسماء المرشحين في الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020 – مُحدث

أخبار العالم

من هو عبد الكريم الجباري الشمري مرشح شمر في الدائرة الرابعة من انتخابات مجلس الأمة…

أخبار العالم

من هو يوسف الغريب مرشح العوازم الدائرة الأولى في انتخابات مجلس الأمة 2020

أخبار العالم

من هو سلطان اللغيصم مرشح شمر في انتخابات مجلس الأمة 2020 الدائرة الرابعة

أخبار العالم

رابط تقديم الطلب الإسكاني في الكويت

أخبار العالم

نتائج تشاورية شمر 2020 بالأرقام لاختيار مرشحي انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويتي…

أخبار العالم

نتائج تشاورية العوازم الدائرة الأولى 2020 اختيار مرشحي انتخابات مجلس الأمة –…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.