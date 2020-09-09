خطوات استخراج بدل فاقد شهادة ميلاد الكويت (كويتي أو غير كويتي)

يتيح السجل المركزي للمواليد والوفيات خدمة استخراج بدل فاقد شهادة ميلاد للمواطن الكويتي أو المقيم غير الكويتي أو لغير محددي الهوية، كما يُتيح خدمة الحصول على مستخرج بدل تالف لشهادة الميلاد، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير خطوات استخراج بدل فاقد شهادة الميلاد، تلك الخدمة التي تتطلب حضور المراجع وصاحب المعاملة في إدارة سجل المواليد والوفيات والفرع التابع لمحافظته بدولة الكويت.

خطوات استخراج بدل فاقد شهادة ميلاد الكويت

1- حضور صاحب المعاملة شخصيًا، أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي.

2- من الأوراق المطلوبة للحصول على مستخرج شهادة ميلاد بدل فاقد: إثبات شخصية مقدم الطلب، ويكون الإثبات بالبطاقة المدنية أو جواز السفر أو إثبات الجنسية.

3- صورة شهادة الميلاد المفقودة أو التالفة، وإذا لم تتوفر الصورة يجب معرفة تاريخ ومكان الميلاد ومركز إصدار شهادة الميلاد الأصلية.

4- رسوم مستخرج بدل فاقد شهادة ميلاد الكويت لن تقل عن 2 دينار كويتي.

5- خطوات استخراج بدل الفاقد هي نفسها خطوات مستخرج بدل تالف شهادة الميلاد.