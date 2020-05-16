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خطوات استخراج تصريح خروج وقت الحظر بالكويت 2020

بواسطة أمين إبراهيم

فى ظل تطبيق الحظر الشامل داخل دولة الكويت وتفعيل الإجراءات الوقائية والإحترازية لموجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، يبحث الكثيرين عن كيفية استخراج تصريح خروج وقت الحظر في الكويت 2020بشكل الكتروني، حيث تم الكشف على إمكانية استخراج تصريح الخروج من المنزل بداخل الكويت.

طريقة استخراج تصريح للخروج في وقت الحظر

وحرصا منا في موقع “كلمة” على توفير المعلومة الصحيحة لقرائنا، سنعرض خلال السطور التالية الخطوات الصحيحة التي بامكانكم استخدامها لإصدار استخراج تصريح خروج وقت الحظر بالكويت 2020 فى نقاط واضحة، وهي كالتالي:

  • يجب الدخول على موقع الهيئة العامة بالكويت.
  • يجب إدخال تسجيل رقم المدني، ورقم هاتفك، ورقم لوحة المركبة الخاصة بك داخل الأيقونة المخصصة لها.
  • ثم نقوم بإرفاق العنوان التفصيلي داخل الأيقونة المخصصة لها،ثم توضيح السبب الذي تم اتخاذ حوله ذلك التصريح.
  • بعد ذلك يتم تطبيق مراجعة إلكترونية على حالة طلبك وإرفاق حالة قبول طلبك.

استخراج تصريح خروج بالكويت 2020

يشار إلى أن الإدارة العاملة بدولة الكويت، كانت قد أعلنت في وقت سابق، عن تمكين المواطنين من خلال الموقع الرسمي للهيئة من استخراج تصريح خروج من المنزل بالكويت أثناء وقت الحظر، والكشف كذلك مع الحالات التي بإمكانكم بها استخراج التصريح، وذلك فىي حالات الضرورة القصوى، مثل زيارة الصيدلية أوتلقي الرعاية الطبية مع الكشف كذلك مع امكانية المواطنين بشراء مستلزماتهم الغذائية، وذلك من خلال الموقع الخاص بحجز موعد الذهاب إلى جمعيات التسويقية.

أمين إبراهيم

عضو بنقابة الصحفيين المصرية، عملت بالعديد من المؤسسات الصحفية في مقدمتها التحرير الإخباري وويكيلكس البرلمان وأخبار اليوم، وأهتم بتوفير المعلومات بشكل أكثر ليونة لتصل إلى القراء بطريقة مبسطة.

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