خطوات استخراج شهادة إثبات الجنسية في الكويت.. ومواقع البصمات

يُلزم القانون كل كويتي بضرورة استخراج شهادة إثبات الجنسية قبل بلوغ سن الثامنة عشر، حيث تطلب الكثير من الجهات الحكومية “شهادة الجنسية”، ومن تلك الجهات التي تطلبها ضمن مستندات التسجيل بها الجامعة الكويتية والوزارات والهيئات العامة، فتلك الشهادة من المستندات الضرورية للكويتي مثل البطاقة المدنية وشهادة الميلاد.

إخطار البصمة ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة الجنسية

أكدت إدارة الجنسية ووثائق السفر، أن إخطار البصة من ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة إثبات الجنسية الكويتية، بخصوص تساؤل الكثيرين عن “أين مواقع البصمات في الكويت؟” وتتواجد إدارة البصمة في مديريات الأمن بمحافظات الكويت الستة.

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كما يمكن الحصول على إخطار البصمة في الكويت من مراكز الهوية الوطنية التي تمتلك جهاز البصمة الإلكتروني الحديث، هذا ويذكر أن إدارة البصمة في الكويت تابعة لإدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة الجنسية الكويت

1- صورة عن شهادة ميلاد الابن.

2- صورة أخر شهادة دراسية حديثة للابن.

3- صورة البطاقة المدنية للابن.

4- إخطار البصمة للابن.

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5- عدد 6 صور حديثة مقاس 4*6 بخلفية زرقاء.

6- صورة من جواز سفر الابن.

7- صورة من شهادة جنسية الأب.

8- صورة من عقد زواج الأب.

9- يجب حضور الأب شخصيًا أو صاحب المعاملة.

10- في حالة وفاة الأب، يتطلب استخراج شهادة الجنسية في الكويت (إثبات شخصية الوصي، حصر الوراثة، كتاب من شؤون القصر).

خطوات استخراج شهادة الجنسية الكويت