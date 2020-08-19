نستعرض من خلال هذا التقرير خطوات استخراج شهادة ميلاد الكويت للمواليد حديثي الولادة من الذين ولدوا على أرض الكويت، حيث تصدر شهادات الميلاد في الدولة إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات وهي إدارة تابعة لوزارة الصحة وفروعها متواجدة في كل محافظات الكويت،
المستندات المطلوبة استخراج بطاقة مدنية لطفل الكويت
وشهادة ميلاد طفل مولود في الكويت هي خطوة سابقة لخطوة استخراج البطاقة المدنية لطفل كويتي أو غير كويتي أو من دون محددي الهوية، ويتم استخراج تلك الشهادة في خطوات بسيطة وسهلة على الجميع، ويجب أن تستوفي الأوراق قبل مراجعة سجل المواليد.
خطوات استخراج شهادة ميلاد لطفل كويتي حديث الولادة
- يجب أن تكون الولادة قد تمت على أرض الكويت.
- أن يحضر الوالد بنفسه إلى سجل المواليد، أو يحضر والد الأب، أو من ينوب عن الأب بكتاب أو بتوكيل رسمي به اسم الطفل.
- المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد طفل كويتي: بلاغ المستشفى، صور البطاقات المدنية للأب والأم، أصل وصورة عقد الزواج.
- يتم استلام شهادة الميلاد بعد ثلاثة أيام.
- خطوة أخيرة تسجيل وإضافة الطفل في سجلات الجنسية، حيث تتم بنفس مركز سجل المواليد، وبنفس الأوراق السابقة ومعهم صورة شهادة ميلاد الطفل.