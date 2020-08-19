نستعرض من خلال هذا التقرير خطوات استخراج شهادة ميلاد الكويت للمواليد حديثي الولادة من الذين ولدوا على أرض الكويت، حيث تصدر شهادات الميلاد في الدولة إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات وهي إدارة تابعة لوزارة الصحة وفروعها متواجدة في كل محافظات الكويت،

المستندات المطلوبة استخراج بطاقة مدنية لطفل الكويت

وشهادة ميلاد طفل مولود في الكويت هي خطوة سابقة لخطوة استخراج البطاقة المدنية لطفل كويتي أو غير كويتي أو من دون محددي الهوية، ويتم استخراج تلك الشهادة في خطوات بسيطة وسهلة على الجميع، ويجب أن تستوفي الأوراق قبل مراجعة سجل المواليد.

خطوات استخراج شهادة ميلاد لطفل كويتي حديث الولادة