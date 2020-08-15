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خطوات استخراج شهادة ميلاد الكويت حديثي الولادة (كويتي، مقيم)

بواسطة محمود عطا الله
خطوات استخراج شهادة ميلاد الكويت مولود جديد

استخراج شهادة ميلاد في الكويت لمولود حديث الولادة هي واحدة من أهم المعاملات المدنية والضرورية في الدولة لكل المواليد، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير خطوات استخراج شهادة ميلاد الكويت للمواطن الكويتي والمقيم غير الكويتي، حيث تقوم بإصدار شهادات الميلاد ومعاملاتها المتنوعة إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات، وتلك الإدارة تابعة لوزارة الصحة الكويتية، وتُصدر الكثير من الأوراق والمستندات الهامة.

خطوات استخراج شهادة ميلاد الكويت لحديثي الولادة

  • يجب أن يحضر لاستخراج شهادة الميلاد والد المولود أو والد الأب، أو من ينوب عن الأب بتوكيل رسمي.
  • يجب أن تكون الولادة قد حدثت على أرض الكويت.
  • المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد لمولود كويتي: شهادة الجنسية الأصلية للأب والأم وصورة عنهما، عقد الزواج الأصلي وصورة عنه.
  • المستندات المطلوبة لغير الكويتيين: جواز السفر للزوج والزوجة وصورة عنهما، عقد الزواج الأصلي مُصدق من وزارة الخارجية الكويتية وسفارة بلد الزوجين (في حال أن عقد الزواج غير كويتي)، صور البطاقة المدنية للزوج والزوجة.
  • توجه بالمستندات المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد إلى السجل المركزي للمواليد والوفيات.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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