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الأوراق المطلوبة استخراج شهادة ميلاد لمولود كويتي من السجل المركزي للمواليد بالخطوات

بواسطة محمود عطا الله
خطوات استخراج شهادة ميلاد الكويت خطوات استخراج شهادة ميلاد الكويت

نقدم تقرير عن الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد لمولود كويتي حديث الولادة، تلك الشهادة التي يُصدرها السجل المركزي للمواليد والوفيات التابع لوزارة الصحة، كما نستعرض خطوات استخراج شهادة ميلاد الكويت، تلك الخطوة التي تسبق خطوة استخراج بطاقة مدنية لمولود كويتي، تلك المعاملة تستوجب حضور والد المولود شخصيًا أو والد الأب، أو من ينوب عن الوالد بتوكيل رسمي.

خطوات استخراج شهادة ميلاد الكويت والأوراق المطلوبة

1- حضور الوالد أو الجد من الأب او من ينوب عن الأب بتوكيل وكناب رسمي مذكور فيه اسم المولود.
2- أهم شروط استخراج شهادة ميلاد الكويت أن تكون الولادة حدثت على أرض الكويت.
3- الأوراق المطلوبة لتسجيل مولود كويتي: بلاغ المستشفى، صور البطاقة المدنية للأب والأم، عقد الزواج الأصلي وصورة عنه.
4- استلام شهادة الميلاد بعد 72 ساعة.
5- بعد الحصول على شهادة الميلاد، وفي السجل المركزي للمواليد، تذهب إلى خدمة إضافة مولود في قسم الجنسية، وتقدم صورة شهادة الميلاد، وصور البطاقات المدنية للأب والأم، وصورة عقد الزواج.
6- بذلك تكون قد انتهيت من خطوات استخراج شهادة ميلاد بالكويت.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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