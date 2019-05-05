خطوات إسترجاع الرقم التأكيدى confirmation number الخاص بالهجرة | وموعد إعلان النتيجة

قد يفقد أو يتلف البعض الرقم التأكيدي، والذي يتم الحصول عليه بعد التقدم بطلب الهجرة العشوائية والذي يعتبر دليل على صحة تقديم البيانات، ويعتبر الرقم التأكيدى الخاص بالهجرة العشوائية شيئاً هام ويجب الاحتفاظ به بالطبع بعد التقديم إلي حين ظهور النتيجة، والتي يجب الإستعلام عنها بذلك الرقم التأكيدى الذي حصلت عليه بعد تقديم الطلب، وسوف نقدم لكم اليوم طريقة استرجاع confirmation number في حالة فقدانه أو إتلافه دون قصد، بخطوات بسيطة وسهلة وعن طريق إدخال بعض البيانات الخاصة بالشخص أثناء تقديمه للطلب.

موعد الإعلان عن نتيجة الهجرة DV lottery 2020:

يتم الإعلان عن نتائج الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 7 مايو لهذا الشهر الجاري لعام 2019 ، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية والذي يتم من خلاله الاستعلام عن نتائج الهجرة لجميع البلدان بالعالم.

خطوات استرجاع الرقم التأكيدى confirmation number :

يمكن إستعادة الرقم التأكيدي المفقود عن طريق خطوات قليلة بدون أي مشاكل، ولكن يجب إتباع التعليمات بدقة وكتابة البيانات التي تم إدخالها سابقاً أثناء التقديم بطريقة صحيحة:

1- أولا، قم بالدخول إلى الموقع الإلكترونى من هنا.

2- أضغط على forget confirmation number.

3- من النافذة الجديدة اختر 2020.

4- كتابة اسم العائلة، والاسم، واللقب أثناء التقديم، في حالة عدم كتابة اللقب مثلاً في حالة التقديم أضغط على العلامة الصغيرة أسفل المستطيل.

5- أدخل تاريخ الميلاد بطريقة صحيحة كما تم كتابته أثناء التقديم.

6- قم بتسجيل نفس الإيميل الإلكتروني، الذي تم التسجيل به أثناء التقدم للهجرة.

7- أكتب الرمز المائي أو رمز التحقق بطريقة صحيحة.

8- أخيرا. اضغط على كلمة Submit.

بعد القيام بالخطوات السابقة سوف يتم الانتظار عدة ساعات، إلى أن يصل الرقم التأكيدي إلى البريد الإلكتروني الذي تم إدخاله سابقاً، ومن ثم يتم الإستعلام عن نتيجة الهجرة بإدخال ذلك الرقم مرة أخرى ولكن في الصفحة الخاصة بالإستعلام.